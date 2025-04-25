Как закон о регулировании деятельности психологов в России повлияет на профессию

И как отличить шарлатана от специалиста

Рынок психологических услуг в России переживает бурный рост, но вместе с ним расцветает и теневая сторона — непрофессионалы, обещающие легкие решения сложных проблем. В феврале в Госдуму внесли законопроект о регулировании психологической деятельности. Мы поговорили с врачом-психотерапевтом, опытным бизнес-психологом Константином Пономарёвым о сути закона и взгляде на будущее профессии.

— Почему сейчас так важно законодательно регулировать деятельность психологов в России?



— В своей работе я часто сталкиваюсь с клиентами, которые ранее обращались к непрофессионалам — людям, прошедшим краткосрочные курсы или позиционирующим себя как психологи, но не имеющим соответствующего образования. Они предлагают клиентам «волшебные таблетки» в виде аффирмаций и установок, которые могут дать кратковременный эффект, но не решают глубинных проблем. Иногда такие «помощники» даже наносят вред, усугубляя состояние человека неверными диагнозами и неэффективными методами. Сейчас, в непростое для страны время, люди все чаще нуждаются в психологической помощи, и важно, чтобы они получали ее от квалифицированных специалистов. Законопроект призван отделить настоящих психологов от тех, кто использует психологические знания без должной подготовки. Это не просто о конкуренции, а о защите людей от потенциального вреда. Важно, чтобы психолог имел образование, проработал собственные проблемы и прошел супервизию, прежде чем начинать консультировать. Это не просто о дипломе, а о профессиональной ответственности.





— Какие самые опасные случаи из вашей практики, связанные с работой непрофессиональных психологов, вы можете привести?

— Один из самых ярких примеров — клиентка, которой непрофессиональный психолог поставил предположительный диагноз «биполярное расстройство». Это настолько закрепилось в ее голове, что даже после двух лет работы со мной, квалифицированным психологом, она продолжает искать подтверждение этому диагнозу, игнорируя реальные проблемы, которые можно решить без медикаментозного вмешательства. Она тратила время и деньги на бесконечные обследования у других специалистов, хотя проблема лежала совсем в другой плоскости. Это лишь один из примеров того, как непрофессионализм может нанести серьезный вред психическому здоровью человека. Некомпетентные специалисты могут не только ставить неверные диагнозы, но и усугублять существующие проблемы, предлагая неэффективные или даже вредные методы работы. Бывает, что люди годами ходят к таким «специалистам», теряя время и деньги, а их состояние только ухудшается.

— Как отличить профессионального психолога от шарлатана? Какие «красные флажки» должны насторожить потенциального клиента?



— Самое главное — это наличие диплома о высшем психологическом образовании, выданного государственным вузом. Важно понимать, что психолог работает со здоровыми людьми (для этого достаточно 3—5 лет обучения), а психиатр и психотерапевт — это уже медицинская специальность, требующая значительно большего опыта и образования. «Красные флажки» — это обещания быстрого и легкого решения всех проблем, использование ненаучных методов, агрессивная реклама, завышенные цены и, конечно же, отсутствие прозрачности в методах работы. Профессиональный психолог не будет давать обещаний, которые он не может выполнить, и всегда будет работать в рамках этических норм. Он будет готов объяснить свои методы и подходы к работе.

— Почему краткосрочных курсов недостаточно для работы психологом? Что дает именно высшее образование?



— Краткосрочные курсы не дают необходимых знаний и навыков для работы психологом. Высшее образование обеспечивает глубокое понимание психологии, методик работы, этики профессии. Оно включает в себя практику, супервизию, работу над собственными проблемами — все это необходимо для оказания квалифицированной помощи. Это не просто набор знаний, а формирование профессиональной личности, способной работать с тонким материалом — человеческой психикой.



— Какие изменения на рынке психологических услуг мы увидим после вступления закона в силу?



— Мы увидим повышение качества услуг, появление единого реестра психологов, усиление контроля над рекламной деятельностью. Это защитит клиентов и повысит профессиональный уровень отрасли. Надеюсь, это станет шагом к большей прозрачности и ответственности в этой сфере.



— Расскажите об основных проблемах современных людей. Почему они обращаются к психологам?



— Чаще всего ко мне обращаются с проблемами выгорания (особенно женщины), кризисами среднего возраста, травмами, связанными с расставаниями, проблемами в отношениях, поиском смысла жизни, нехваткой мотивации и энергии. Часто эти проблемы переплетаются, и работа с одним аспектом помогает решить другие. Например, выгорание на работе может быть связано с неудовлетворенностью в личной жизни, и наоборот.



— Сколько нужно ходить к психологу, чтобы решить свои проблемы?



— Это индивидуально. Кто-то решает свои проблемы за одну консультацию, кому-то требуется длительная терапия. Все зависит от сложности проблемы, индивидуальных особенностей человека и его готовности к работе над собой.



— Поделитесь приемами, как успокоиться и прийти к гармонии здесь и сейчас.



— Один из важнейших приемов — поиск внутренней опоры, принятие себя, постановка целей и определение приоритетов. Это помогает обрести чувство стабильности и уверенности в себе. Важно помнить, что любовь к себе — это принятие себя таким, какой ты есть, со всеми своими достоинствами и недостатками. Это не эфемерное понятие, а фундамент психологического благополучия. Постановка четких, достижимых целей и понимание своих приоритетов — это мощный инструмент для преодоления трудностей и обретения внутренней гармонии.