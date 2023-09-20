Как южноуральцы стараются сэкономить на междугородных поездках

Те, кто хочет доехать дешевле, выбирают себе попутчиков и водителей

Заправлять свою машину топливом стало накладнее. По данным Челябинскстата, за последние восемь месяцев стоимость бензина и дизеля в нашем регионе в среднем выросла на 10%. Хотя Челябинская область и находится на втором месте по дешевизне горючего, все-таки стоимость литра популярного АИ-95 давно пересекла отметку в 50 рублей.

Каким бы ни был экономичным автомобиль, приходится расставаться с немалыми суммами, чтобы позволить себе съездить за сотню-другую километров. Это, несомненно, отразилось и на междугородных пассажирских перевозках, где цена одной поездки тоже выросла вслед за топливом. ИА «Первое областное» узнало, как экономят южноуральцы на том, чтобы добраться до нужного населенного пункта как можно дешевле.

На рынке пассажирских перевозок давно действует знаменитое приложение по поиску попутчиков. Водитель может взять с собой пассажиров, которые покроют ему расходы на горючее, а некоторые предприимчивые шоферы умудряются на этом заработать, курсируя туда-обратно (обычно для этого используют минивэны или семиместные универсалы). Но теперь сервис ввел сбор для пассажиров за бронь места в машине. Привычные суммы за поездку выросли в среднем на сотню рублей и выше. Неприятные изменения создатели приложения объяснили тем, что так они борются с «фейковыми» бронированиями: перевозчики-конкуренты специально забивали места коллег по цеху, чтобы машины их соперников оказались пустыми. Все это сказалось и на тех, для кого такие поездки являются не работой, а способом сэкономить на бензине.





«Я раньше много ездил по делам в Троицк. Забирал с собой пассажиров через приложение в районе ж/д вокзала и вез их за 250 рублей с человека. Расстояние небольшое — всего-то 130 километров. Их деньги с лихвой покрывали стоимость топлива, даже что-то оставалось. Потом сервис ввел этот сбор, и пассажиров собирать стало сложнее. Когда подорожал бензин, то сначала пришлось забивать салон полностью (до этого на заднем сиденье ездили по двое), а потом и повышать цену за поездку», — рассказывает нам Мурад.

По его словам, в деле поиска попутчиков помогла ценовая политика перевозчиков, работающих на больших междугородных автобусах. У них цена за поездку дошла почти до 500 рублей, поэтому пассажиры все равно предпочитают поехать на легковушке: это дешевле и быстрее (сейчас 380 рублей). Правда, и тут те, кто хочет уехать за сто с лишним километров и более, теперь предпочитают искать транспорт не через сервисы, а с помощью социальных сетей и мессенджеров. Можно напрямую связаться с водителем и договориться о поездке. Нам удалось найти несколько чатов, самым популярным из которых стал канал в «Телеграме», где ищут попутчиков по маршруту Челябинск — Екатеринбург.





Это оказалось самым дешевым вариантом небольшого путешествия: за место в машине просят стабильные 500—550 рублей. Никто излишне не завышает и не понижает стоимость: владелец чата может за это «забанить». Также существует неписаное правило, что все машины, едущие в Екатеринбург, довозят пассажиров до станции метро «Ботаническая», чтобы им было проще добраться в любую точку города. Если пути пассажира и водителя совпали, то путешественник может доехать с шофером до нужной точки.

«Едем от Алого поля. У меня минивэн на семь мест, есть место для багажа. Также принимаю посылки. Если нужно, то заедем в Кольцово, но это будет стоить 650 рублей», — написал нам в ответ один из водителей в этом чате.

Для сравнения:

— чтобы добраться до соседнего мегаполиса на автобусе, на автовокзале придется выложить 750 рублей (маршрут № 589). Если повезет, то можно постараться попасть на проходящий автобус Челябинск — Пермь, где поездка до Екатеринбурга обойдется в 650 рублей. Но и отправляется он либо рано утром, либо поздним вечером. При расстоянии в 200 километров автобус будет идти три с половиной часа с учетом остановки. Пробки у свердловчан бывают такими, что добираться до северного автовокзала, который находится в центре города, придется еще минут 40 или около часа;





— еще один вариант, который появился в прошлом году, — дизель-поезд «Орлан», курсирующий между Челябинском и Екатеринбургом. За почти четырехчасовую поездку нужно заплатить 653 рубля, но при этом есть вероятность, что немалую часть пути придется ехать стоя, так как поезд очень популярен у пассажиров, добирающихся до Верхнего Уфалея. Летом дело доходило до того, что в вагонах было не протолкнуться, поэтому железнодорожникам пришлось добавлять в состав вагоны. Некоторые пассажиры провели тогда на ногах пару-тройку часов.

Что касается известного сервиса по поиску попутчиков, то поездка в Екатеринбург будет стоить от 630 до 690 рублей с учетом того самого сбора за бронь.





Конечно, выбор стоит за самим пассажиром. Однако следует помнить, что официальный билет позволяет вернуть деньги, если, например, поездка сорвалась. Водитель — наемный работник, профессионал, который не раз и не два проехал по одной и той же дороге. Да и в случае какого-то дорожного инцидента или (тьфу-тьфу) происшествия, ответственность перевозчика застрахована.

Наши коллеги из bfm74.ru сообщали, что центральный аппарат антимонопольной службы поручил региональному УФАС проверить возможность манипуляций в мелкооптовой реализации как дизтоплива, так и бензина. Пока прогнозов о том, когда остановится рост цен, никто не дает, как и предполагаемого дальнейшего скачка вверх. Поэтому попутчики и чаты, похоже, надолго останутся самой распространенной альтернативой официальным пассажирским междугородним перевозкам. В попытках сэкономить вопрос безопасности чаще всего отходит с первостепенных позиций.