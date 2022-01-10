Как южноуральцы будут отдыхать и работать в 2022 году

Нерабочие дни утвердили в Минтруде

Длинные новогодние выходные завершились, россияне приступили к работе после праздников. Рассказываем, как будем отдыхать и работать в 2022 году.

Ближайший праздничный выходной ожидает жителей страны в феврале. День защитника Отечества выпадает в этом году на среду, 23 февраля. В честь Международного женского дня нерабочими объявлены дни с 6 по 8 марта.

Много отдыхать вся страна будет в мае: с 1 по 3 и с 7 по 10. В июне три выходных дня будут в честь Дня России, в ноябре столько же — в честь Дня народного единства.

Отметим, что в 2022 году 31 декабря выпадает на субботу.



