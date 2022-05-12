Как южноуральцам получить бесплатно участок земли

Рассказываем, в чем отличие садового надела от приусадебного и как стать его владельцем

Среди жителей Челябинской области растет спрос на землю. Недвижимость в виде земельного пая стала не только эффективным вложением средств, но и гарантией того, что в этом сезоне будет запас продовольствия. А в нынешний период повсеместного импортозамещения и подорожания продуктов иметь свой сад и огород становится хорошей возможностью сэкономить. Как получить от государства бесплатно участок и что с ним делать — в материале информагентства «Первое областное».

Земля под строительство и хозяйство

В Челябинской области бесплатные участки предоставляются льготникам для строительства, ведения подсобного и приусадебного хозяйства. Как правило, участки под строительство жилых домов достаются в пригороде, с еще не развитой инфраструктурой, но с большими надеждами на реализацию городского генплана застройки. Та же схема работает и в сельской местности: бесплатные участки могут раздавать вдали от соцобъектов, дорог, чуть ли не в поле.

«Мы купили земельный участок для строительства дома, хотя нам, как многодетной семье, несколько раз предлагали бесплатные, мы стояли в очереди. Но нас не устраивало то, где они расположены. А после покупки власти объявили, что будут давать по 250 тысяч рублей компенсации за полученный участок. Но мы уже обзавелись недвижимостью и вышли из очереди нуждающихся», — рассказала жительница Магнитогорска Наталья.

На участках, выделенных на строительство дома в сельской местности, можно разводить птицу, коров и прочую живность. В апреле 2022 года правительство РФ разрешило арендаторам выкупать без торгов участок на ведение подсобного хозяйства и развитие садоводства и огородничества. А если граждане намерены создать на землях производство в сфере импортозамещения, аренда ему будет предоставлена также без объявления аукциона.

Право на получение земли в Челябинской области имеют:

многодетные семьи,

жители сельской местности, нуждающиеся в жилье,

молодые семьи,

обманутые дольщики,

лица, проходившие военную службу в Чечне, на территории государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах.

Участки в садовых товариществах

Получить бесплатно землю в садах в теории — возможно, на практике — нет.

В Челябинской области 886 садовых некоммерческих товариществ, которые объединяет 1 млн земельных участков. Южный Урал входит в пятерку регионов по наличию садов, каждый третий житель области имеет отношение к садовому движению. Однако, по словам председателя областного Союза садоводов Константина Толкачева, новых садовых товариществ в области уже давно не образуется, муниципалитеты не выделяют земли под сады.

«Как таковой бесплатной раздачи садовых участков нет. Если мы говорим о свободных участках в СНТ или в рамках новой нарезки и уточнения границ в товариществе, то новые участки могут образовываться. Но они выдаются не бесплатно, а согласно общему решению любого СНТ по сумме вступительного взноса», — разъясняет он.

Но надежда получить таким образом участок только за вступительный взнос ничтожна мала. Причем чем крупнее город, в пределах которого находятся сады, тем меньше шансов на реализацию этой схемы.

Например, в Челябинске заброшенных и бесхозных участков всего несколько единиц.

«Если сад обеспечен маршрутом, инфраструктурой, то в товариществе таких неэксплуатируемых участков немного, около 5—10%. А, например, в Коркино мы столкнулись с тем, что все четыре садовых товарищества фактически ликвидированы. 95% земель не возделываются. Но процедура получения таких бесхозных вымороченных участков достаточно сложная», — поясняет собеседник информагентства.

Если хозяин садового участка скончался, но наследников нет или он не успел оформить право собственности на землю, то такой надел остается в товариществе, «как бельмо на глазу». Через несколько лет по инициативе председателя товарищества суд может признать его бесхозным. Тогда земля переходит в собственность города. Мэрия должна выставить такой участок на торги.

Но, как показывает практика, в том же Челябинске администрация не формирует такие участки на садовые и не объявляет аукциона на право пользования ими. Фактически эти земли так и остаются пустовать, но уже при новом собственнике — муниципалитете. И уж тем более город не раздает такие участки в товариществах льготникам, потому что статус и предназначение у них — другие.

«Были случаи, когда садоводы использовали соседний заброшенный участок, возделывали землю. Один такой садовод высаживал картофель несколько лет у соседей, но потом объявился хозяин и заявил о самозахвате земли. Фактически надел вместе с урожаем может перейти к владельцу участка», — рассказывает Константин Толкачев.

Он разъясняет, что сейчас Союз занимается разработкой поправок в федеральный закон. Изменения должны упростить получение статуса бесхозного участка, чтобы без торгов заброшенный участок переходил в товарищество. И тогда схема получения земли за вступительный взнос товариществу начала бы работать.

По данным региональных экспертов в сфере недвижимости, спрос на сады в Челябинской области вырос на 30%. Люди не только покупают садовые участки, но и берут в аренду на сезон. ИА «Первое областное» разбиралось, во сколько в Челябинске может обойтись сад и как сэкономить бюджет семьи на собственном участке.