Как южноуральцам заставить управляющую компанию работать

Готовим правильное обращение с Госжилинспекцией

«Сил нет терпеть» — так начинается большинство жалоб по работе управляющих компаний от жителей Челябинской области. Затопленные подвалы, протекающие крыши, бесконечные ремонты внутридомовых сетей или просто бездействие «управляек» вынуждает южноуральцев звонить во все колокола. Отчаявшиеся жильцы проблемных домов пишут в социальные сети, обращаются в СМИ и ждут, когда компании начнут выполнять свою работу. Информационное агентство «Первое областное» и Госжилинспекция Челябинской области подготовили краткий коммунальный ликбез: когда УК должны принять меры и что делать, если «управляйка» не реагирует на обращения.





Дожди, которые обрушились на область наступившей осенью, прибавили проблем и без того неидеальной жизни жильцов многоквартирных домов. Большинство сообщений в нашу редакцию от читателей — это жалобы на затопленные подвалы, протекающие кровли, ржавую воду в кранах. Такова картина последних недель по всей области. Мы еще забыли бесконечные отключения воды из-за порывов, а потом продление этих отключений. А популярные городские паблики и вовсе только и состоят из подобного контента.

При этом многие авторы не обращаются в управляющую компанию, некоторые даже не знают, кто занимается обслуживанием их дома. Писательский талант таких южноуральцев можно направить на конструктивный диалог с ответственной службой. Поэтому первое, что нужно сделать, — это выяснить свою УК, а затем составить обращение, как это показано в нашей инструкции.

«Если относите заявление лично в офис управляющей организации, то составляете его в двух экземплярах — на вашем экземпляре должны поставить штамп о регистрации заявления. Если подается коллективная жалоба, в ней следует указать данные всех заявителей в конце документа или на его обратной стороне или приложить отдельный лист с данными и подписями всех лиц, направивших жалобу», — поясняет первый заместитель начальника Госжилинспекции Марина Криволапова.





Важно! Максимальный срок ответа на запрос (обращение) граждан в управляющую организацию составляет 10 рабочих дней. По некоторым обращениям (например, об объемах потребляемых коммунальных услуг, показаниях коллективных приборов учета, о предоставлении акта нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг, акта о причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме) — не более 3 рабочих дней.





«Управляющая компания бездействует!» — так часто говорят жильцы пострадавших от коммунального произвола домов. Бывает и такое, что работы начаты, но остановлены на определенном этапе. Жильцам кажется, что про их дом забыли. В этом случае снова можно применить навыки эпистолярного формата общения и… писать жалобы на управляющую компанию. Для конструктива делать это лучше не в соцсети, а в соответствующие надзорные органы.



О том, как челябинскую квартиру затопило грибами из канализации и кто теперь будет за это отвечать, — в нашем материале.