Как выживает книжный рынок Челябинска под санкциями

Местные издательства и магазины вынуждены переписывать ценники или уходить с рынка

Накануне парламентарии предложили поддержать пострадавшую от санкций книжную отрасль, отменив НДС на печатную продукцию. ИА «Первое областное» попыталось выяснить, как сильно ударили санкции по издателям и продавцам книг, для кого из них предлагаемые меры поддержки уже не актуальны и как поведут себя покупатели в сложившихся обстоятельствах.

Санкционное эхо отозвалось в разных сегментах книжного рынка по-разному. Так, крупные сетевые магазины пока даже не переписывали ценники на свой товар. По словам директора челябинского магазина сети «Библио-Глобус» Ольги Вахитовой, те книги, что поступили в конце прошлого года и в январе-марте нынешнего, продаются по прежней цене.

«Понятно, что переоценка может случиться. Я вижу увеличение цены на бумагу. Это неизбежно скажется на себестоимости книг. Но не все так плохо. Я уверена, что месяца через три ситуация с бумагой стабилизируется. Где-то пересмотрим логистические цепочки, где-то снизим собственные расходы. Уже сейчас мы сократили объем печати чековой ленты, уменьшили шрифт. Из разных ситуаций выходили. Уверена, что справимся и в этот раз», — сказала Ольга Вахитова.

В то же время собеседница отметила, что поддержка отрасли на государственном уровне, безусловно, необходима.

«Это может быть и отмена НДС, размер которого на книжную продукцию составляет в основном 10%. Но само по себе это мало на что повлияет. Нужна комплексная поддержка, о чем сейчас говорят эксперты. В том числе снижении налога на прибыль и ставки по упрощенной схеме налогообложения, субсидированное кредитование и так далее», — считает директор челябинского «Библио-Глобуса».

Совсем по-другому ситуация выглядит с точки зрения небольших частных книжных магазинов. Так, открывшийся лишь в августе прошлого года, но успевший завоевать популярность у челябинцев магазин «Утопия» объявил, что после продажи остатков книг он прекратит свою работу.

«Книги подорожали уже неоднократно. В среднем на 20-30% начиная с 24 февраля. Связано это не только с бумагой, но и, насколько я знаю, с нехваткой ниток и прочего, что в России не производится. Некоторые отличные издательства вообще печатались за рубежом: например в Латвии. Мы переоценку книг не делали, так как их цена и так немаленькая. Как итог, оценив наши перспективы, решили закрываться», — объяснил причины такого решения учредитель «Утопии» Илья Пронченко.

По его мнению, у камерных магазинов формата «Утопии» в текущих обстоятельствах мало шансов продолжить свою деятельность.

«Большим сетевым магазинам проще. У них и у нас, к примеру, большая разница в закупочной цене. Для нас подорожание более критично. Кроме того, у сетевиков значительный процент заработка — это канцелярия, аксессуары и учебники, которые люди покупают по необходимости. И, наконец, там есть ресурсы, чтобы пережить турбулентность. В отличие от нас», — добавил основатель «Утопии».

Что касается государственной поддержки, то Илья Пронченко не уверен в ее эффективности.

«Нужно смотреть предметно, но не думаю, что будет что-то существенное. Тут ведь вопрос не только в ценах: ограничение тем для изданий, отзывы авторских прав и прочее. Это болезненно для интеллектуального, независимого формата, как наш, который скорее является формой городского активизма, нежели предпринимательством», — отметил Пронченко.

Непросто приходится и местным издательствам. Как минимум одно из них на фоне текущих событий вообще прекратило работу (По просьбе учредителя мы его не называем — Прим. ред.). Действующие издательства сталкиваются с дефицитом бумаги и ее подорожанием.

«В московской типографии, с которой мы давно сотрудничаем, в марте подняли цену на бумагу. Предупредили, что в мае будет новое повышение. Цена печати пока прежняя. Но печати на мелованной бумаге нет, только на офсетной. Сказали, что временно, но сколько продлится это временно?», — рассказал директор издательства «Абрис» Юрий Маше.

По его оценке, себестоимость выпуска книг выросла на 20-30%. При этом на ранее выпущенные издания «Абрис» цены не поднимал.

Как поведет себя читатель при повышении цен на книги? Один из вариантов — букинистика.

«Если интерес к старым книгам повысится в связи с подорожанием в других местах, это будет заметно только в будущем. В масштабе маленькой лавки я пока наблюдаю только некое увеличение интереса к книгам в целом. Я связываю это с тем, что чтение является продуктивной моделью существования, когда происходит информационный взрыв и огромное количество новостей создает в голове хаос», — поделилась хозяйка букинистического магазина «БУКвально» Ульяна Чиняева.

Собеседница информационного агентства считает, что букинистка — это в любом случае ниша, слабо связанная с большими процессами.

Филолог и публицист Марина Загидуллина допускает, что подорожание печатных книг может умеренно повысить популярность электронных книг.

«По моим скромным наблюдениям, электронные книги могут пережить некоторый подъем потребления, но не массовый. Те, кто любят „бумагу“, продолжат ее покупать, хотя меньше», — считает она.

Расцвет же буккроссинга (обмена книгами), по мнению Марины Загидуллиной, маловероятен, поскольку большинство любителей бумажных книг не любят ими делиться. Книга для них — вещь-фетиш.

Если вы остаетесь преданы книгам в бумажном формате и интересуетесь новинками российских издательств, вам может пригодиться подборка non-fiction, психологии и триллеров от ИА «Первое областное».