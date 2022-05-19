Как вывести банковскую карту из стоп‑листа — инструкция

Рассказываем, почему это случается и какие шаги следует предпринять

Жители Челябинска нередко сталкиваются с тем, что после неудачной оплаты проезда в общественном транспорте банковской картой она попадает в стоп-лист. Далее оплачивать поездки этой картой уже невозможно. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объяснили, по каким причинам карта попадает в стоп-лист и как ее можно оттуда вывести.

Наиболее распространенной причиной попадания банковской карты в стоп-лист является попытка оплатить проезд, когда на счету недостаточно средств. Иногда такое происходит из-за технического прерывания соединения.

Вывести карту из стоп-листа можно всего за несколько шагов. Для начала необходимо войти в личный кабинет Транспортно-карточной платформы. Для этого следует ввести номер банковской карты, которая оказалась в стоп-листе, и код с картинки. Ни срок действия карты, ни ПИН-код, ни CVC2-код вводить не нужно.

После успешной авторизации на экране компьютера или мобильного телефона появится история поездок и информация о наличии задолженности и ее сумме. Погасить ее можно, кликнув по соответствующей сроке.

После этого перед пользователем появится кнопка «Погасить задолженность». На нее следует кликнуть и выполнить все требуемые действия. Информация об оплате сразу же отразится в истории поездок, и спустя 10 минут карта будет автоматически выведена из стоп-листа.

По всем вопросам можно обратиться в отдел транспортных карт оператора системы оплаты проезда по телефонам: 8 (351) 778-62-15, 778-62-90, 778-62-91 либо по номеру 900 для любого банка.