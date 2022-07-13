Челябинцам рассказали, как выбрать удобный электросамокат

На что обратить внимание при покупке транспорта

Электросамокат — одно из самых удобных и быстрых транспортных средств для передвижения по городу и не только. Его можно как арендовать, так и купить. Если же вы решили приобрести собственный электросамокат, необходимо в первую очередь определиться, где вы будете кататься, а также уделить особое внимание его характеристикам. Какой электросамокат лучше выбрать, журналисту «ИА «Первое областное» рассказали эксперты «Авито».

Виды электросамокатов

На данный момент на рынке представлены городские универсалы, внедорожные и детские модели. Самые популярные — электросамокаты, предназначенные для езды в городе: по асфальту, тротуарной плитке и брусчатке. Такие модели небольшие, нетяжелые, легко складываются. Управлять ими также легко. Однако они рассчитаны на нагрузку до 120 килограммов, о чем следует помнить при выборе такой модели.

Если предстоит передвигаться по земле, грунтовым дорогам и небольшому бездорожью, лучше всего выбрать внедорожный электросамокат. Он чуть больше городского, его колеса мощнее, а также он выдерживает нагрузку до 150 килограммов. Для большей безопасности они оснащены двумя тормозами.

Для детей лучше выбирать детские модели. Они значительно меньше городских универсалов, выдерживают меньший вес и оснащены ограничителем скорости для большей безопасности. Существуют как складные, так и монолитные самокаты.

Технические характеристики

Именно на них нужно обращать внимание после того, как вы определились, где будете ездить на электросамокате. Среди характеристик не только двигатель и аккумулятор, но и типы привода и колес, материал рамы, высота рулевой стойки и многое другое.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора — один из основных параметров: она влияет на то, сколько самокат сможет проехать без подзарядки. Существует два основных типа: литий-ионный и свинцовый. Плюсы и минусы есть и у того, и у другого. Например, литий-ионные батареи способны служить более трех лет, но не выдерживают низких температур. Свинцовые будут работать и на морозе, однако из-за большой емкости аккумулятора их придется долго заряжать. В любом случае емкость батареи не должна быть меньше 200 Wh.

Двигатель

Этот параметр напрямую влияет на скорость движения. Обычно мощность мотора варьируется от 100 до 3000 ватт в зависимости от модели, и чем больше мощность, тем выше скорость. Городские универсалы могут развивать скорость до 30 километров в час, и зачастую этого достаточно для комфортной езды в городе. Но можно выбрать модели с более высокими показателями скорости.

Тип привода

В зависимости от того, где установлено ведущее колесо, самокат может быть переднеприводным, заднеприводным или полноприводным. Лучшими считаются полноприводные, так как такие электросамокаты имеют высокую проходимость и хорошую управляемость. Однако если на таком транспорте установлена батарея небольшой емкости, то расстояние, которое можно будет проехать без подзарядки, окажется небольшим.

Вес

Также один из важнейших показателей. По весу все модели делятся на несколько категорий: суперлегкие — до 8 кг, легкие — до 12 кг, средние — до 19 кг, тяжелые — до 24 кг и супертяжелые — более 24 кг. Для спокойной езды по городу отлично подойдут суперлегкие и легкие, но у них есть свои минусы — небольшие колеса, что ухудшает плавность движения, и маленький аккумулятор, а значит, и пробег.

Виды колес

Обычно на электросамокаты устанавливают колеса трех видов:

пневматические;

на литой резине;

перфорированные.

Первые обеспечивают мягкость езды по неровной дороге, но их легко проколоть. Колеса на литой резине более твердые, чем пневматические, и хуже сглаживают неровности на дороге, но отличаются высокой прочностью. Перфорированные, или цельные, колеса прослужат дольше остальных, также они обладают хорошим сцеплением с дорожным полотном. Для езды по городу лучше выбирать именно перфорированные колеса. Также подойдут литые. Если кататься по бездорожью, то лучше на пневматических колесах большого диаметра.





Кстати, чем больше колеса, тем мягче езда — на этот параметр также следует обращать внимание.

Амортизационные подвески

Именно от них зависит, насколько хорошо будут сглаживаться неровности дороги во время езды. Лучше выбирать модели с двумя подвесками — на переднем и заднем колесах. Пружинные они будут или пневматические — неважно, поскольку при движении особой разницы не заметно.

Материал рамы

Рама может быть сделана из стали и алюминиевого сплава. Из стали, конечно, лучше: такие рамы прочнее и способны выдержать даже сильный удар. Но такие электросамокаты тяжелее, чем те, у которых рамы изготовлены из алюминиевого сплава. Зато последние легче и достаточно комфортны в эксплуатации, да и для езды по городу хорошо подойдут. Если предстоит кататься по бездорожью, лучше выбрать раму из стали.

Дополнительные параметры

При выборе электросамоката следует обращать внимание и на другие детали. Например, подсветку, которая обеспечит безопасность движения в темное время суток, или крылья от брызг — они спасут во время поездки в дождливую погоду.

Неплохо, если электросамокат будет оснащен бортовым компьютером. Так вы будете знать, с какой скоростью передвигаетесь, сколько зарядки осталось и многое другое.

Не следует пренебрегать и таким параметром, как высота рулевой стойки. Она должна соответствовать росту водителя — в противном случае езда будет не только неудобной, но и опасной. Так, выбирая электросамокат, обращайте внимание на то, чтобы руль находился на уровне локтей. Если у вас очень высокий или низкий рост, лучше выбрать транспорт с телескопической рулевой стойкой.







Кроме того, перед покупкой самоката задумайтесь о том, где вы будете его хранить. В разложенном виде этот, казалось бы, небольшой вид транспорта занимает немало места, поэтому лучше выбирать складные модели.

Ценовой диапазон

В среднем в Челябинске электросамокаты можно приобрести за 17,5 тысячи рублей. Все зависит от марки транспорта и его характеристик. Те, кто только начал осваивать электросамокат, могут приобрести б/у транспорт по более низкой цене: на «Авито» размещено немало таких предложений. Главное — смотреть на рейтинг продавца, а также количество совершенных сделок и отзывы.