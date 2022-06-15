Выбираем и строим теплицу на дачном участке: советы садоводам

Рассказываем, какие материалы лучше подходят и как правильно возводить строение

Климат Челябинской области мало способствует выращиванию теплолюбивых овощей, поэтому большинство дачников не обходятся без теплиц. Кто-то покупает готовые теплицы, а кто-то предпочитает строить их самостоятельно. Эксперты «Авито» рассказали журналисту ИА «Первое областное» о том, как сделать простое сооружение, которое прослужит все лето, не прибегая к помощи специалистов, а также какие материалы для этого потребуются.

Выбираем подходящую теплицу

Если вы планируете использовать теплицу только в летний период, то отлично подойдет каркасная конструкция. Их существует несколько типов: арочные, с двускатной крышей, односкатные и А-образные, и у каждого типа есть свои особенности.

Самый распространенный вид теплиц — арочные. Они могут быть любой площади и высоты, просто строятся, устойчивы к ветру. Кроме того, дугообразная форма обеспечивает хорошее освещение растений.

Нередко дачники отдают предпочтение и теплицам с двускатной крышей. Они также легко строятся, могут быть большой высоты и обеспечивают саженцам необходимые показатели освещенности. Однако по этому параметру теплицы с двускатной крышей все же уступают арочным конструкциям.

Односкатные конструкции также популярны. Они отличаются хорошей аккумуляцией тепла за счет примыкания к капитальной стене дачного дома и отлично подходят для ранней высадки семян на рассаду.

Что касается А-образной теплицы, то она обладает лучшими показателями освещенности. Однако внутри нее аккумулируется максимум тепла, поэтому в ней необходима система вентиляции или форточка. Еще один ее недостаток — небольшое количество полезного пространства.

Выбираем материалы для каркаса и обшивки теплицы

Основа теплицы — это каркас. Его можно сделать из деревянного бруса, металлической или ПВХ-трубы. При этом для каждого типа теплицы подходит определенный материал.

«Для строительства арочных и А-образных теплиц подходят ПВХ-трубы, профильная труба квадратного сечения, уголок, потолочный профиль для монтажа гипсокартона, W-образный кровельный профиль. Металлические заготовки сгибают в дуги с помощью трубогибочного станка. ПВХ-трубы пользуются особой популярностью за счет того, что их легко гнуть, они обладают достаточной прочностью, устойчивы к воздействию среды и не гниют. Каркас из ПВХ-труб подходит для строительства легких летних теплиц»,— отмечают эксперты «Авито».

Для теплиц с двускатной крышей и односкатных пристроек лучше выбирать древесину. При этом стоит обращать внимание на влажность бруса. Например, брус естественной влажности содержит до 80% влаги, поэтому после завершения строительства каркас даст сильную усадку, а также на нем появятся трещины и щели. Лучше всего выбирать брус камерной сушки, он дает усадку максимум 3%, а также его не придется дополнительно обрабатывать антисептиками.

Что касается обшивки теплицы, то ее делают из прозрачных материалов: стекол, пленки, поликарбоната. У каждого материала есть как плюсы, так и минусы.

Например, обшивка из стекла устойчива к химически агрессивным веществам, не боится воздействия окружающей среды и хорошо пропускает свет. Однако ее механическая устойчивость низкая — при сильном ударе стекло разбивается. Да и после появления на рынке поликарбоната и пленки теплицы из стекла стали не очень популярны.

Такими же свойствами, как и стекло, обладает армированная пленка. Дополнительный ее плюс в том, что стоит она недорого, а минус — она еще сильнее подвержена повреждениям, чем стекло. Особенно часто рваться будет пленка, если у дачников есть домашние животные, которые не пройдут мимо строения и обязательно исследуют его.

Одним из лучших вариантов на сегодняшний день является сотовый поликарбонат. Он отлично пропускает свет, устойчив к повреждениям и сильному ветру, а благодаря тому, что его соты заполнены воздухом, обеспечивает отличную теплоизоляцию. Кроме того, он отлично гнется. Однако и у него есть недостаток — он обладает низкой устойчивостью к ультрафиолету. Кроме того, он расширяется при нагреве, и это также следует учитывать при строительстве теплицы.

Монтируем теплицу на участке

Для того чтобы смонтировать теплицу, необходимо собрать и установить каркас и обшить его прозрачным материалом. Проще всего смонтировать арочную теплицу: для таких не нужен фундамент и сделать ее можно любого размера. Первым делом нарезаем каркас нужной длины на фрагменты, сгибаем в дуги на трубогибочном станке и вбиваем в землю на расстоянии до 1,5 метра друг от друга.

«Недостаток такого метода — низкая прочность каркаса, поэтому в верхней части дуг лучше сделать дополнительное ребро жесткости, закрепив его обычными саморезами или болтами. Есть и второй вариант, который позволяет создать более прочную и жесткую конструкцию. Для него потребуются обрезки стальной трубы диаметром чуть больше, чем дуги. Они вбиваются в землю, а затем уже в них вставляются дуги»,— отмечают эксперты «Авито».

Затем каркас обтягивается пленкой и укрепляется пластиковой трубой в местах примыкания к земле. Если теплица большая, на пленку лучше нашить кармашки, в которые вставятся дуги.

Теплицы из поликарбоната обычно строят на фундаменте, тип которого зависит от размеров конструкции. Например, для большой теплицы лучше залить ленточный фундамент, а для маленькой подойдет основание из бруса. После того как фундамент готов, обшиваются торцы. Для этого их укладывают на ровной поверхности, закрывают листом поликарбоната и закрепляют саморезами с пресс-шайбами. Затем лист обрезается по дуге.

«На следующем этапе собирается каркас теплицы. Сначала на фундаменте закрепляется основание из трубы, на нем винтовым соединением крепятся обшитые торцы. Затем на направляющие устанавливают дуги и соединяют их с торцами продольными стяжками. На последнем этапе теплица обшивается поликарбонатом. Листы укладывают с нахлестом 10 см и фиксируют кровельными саморезами. Край листа должен выступать над верхней частью торца примерно на 4—5 мм. Излишки убираются ножом после полной сборки теплицы»,— рассказывают эксперты.

Не следует забывать, что перед началом работ следует снять с поликарбоната внутреннюю защитную пленку. Внешнюю снимают после того, как теплица полностью готова.