Как выбрать безопасный сладкий подарок на Новый год

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, на что обратить внимание при покупке

До Нового года остается чуть больше недели, а значит, пора поторопиться с выбором подарков для близких. В семьях, где есть дети, самые долгожданные — сладкие подарки. Но их родителям нужно выбирать особенно внимательно. Что именно следует изучить в первую очередь, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Сначала нужно прочитать информацию на этикетке. Там должны быть указаны срок годности, дата фасовки, условия хранения, масса, наименование всех конфет и шоколадок, входящих в состав подарка, пищевая ценность и, конечно же, юридический адрес фасовщика. Если внутри подарка есть игрушка, то она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с продуктами.

Важно изучить состав кондитерских изделий, входящих в сладкий подарок. Лучше не брать наборы с конфетами, которые содержат арахис или ядра абрикосовой косточки, так как они являются сильными аллергенами. Также в сладостях должно быть как можно меньше пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

Не стоит брать детям подарки, в которых либо слишком много леденцов, либо есть конфеты с алкоголем — все это не рекомендовано для детского питания.

Если в магазине попался подарок, у которого отсутствует маркировка, покупатель вправе обратиться в Роспотребнадзор.