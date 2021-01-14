Жители Челябинской области поделились самыми странными вопросами, которые им задавали в ходе собеседований с работодателями. Помимо стандартных вопросов о семейном положении, личностных качествах и профессиональных навыках, южноуральцев спрашивали об их отношении к религии, их сексуальной ориентации, а также уточняли, под каким знаком зодиака они родились.

Исследование провели специалисты платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, в роли респондентов выступили жители России, в том числе и Южного Урала.

Чаще всего на собеседованиях задавали вопросы о семейном положении (82%), знаке зодиака (9%), особенностях внешности (7%). Подробности о сексуальной ориентации пытались узнать у 3% соискателей, еще у 7% уточнили, каких политических взглядов они придерживаются.

Кроме того, респонденты поделились вопросами с собеседований, которые посчитали наиболее странными:

  • «В чем ваш экзистенциальный смысл жизни?»

  • «А вы будете плакать, если я буду на вас орать? Я ищу девочку для битья»

  • «Как вы будете жить на нашу зарплату?»

  • «Попросили дату и время рождения для составления натальной карты»

  • «Назовите 10 причин переходить улицу на красный свет»

  • «Обидит ли вас, если ваше резюме руководитель отклонит по причине того, что в отделе уже есть одна Валентина?»

  • «Почему вы такой худой?»

  • «Могли бы вы не пользоваться вообще парфюмом месяц и не мыться?»