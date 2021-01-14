«Как вы будете жить на нашу зарплату?»: южноуральцы рассказали о странных вопросах на собеседованиях

Работодателей интересуют внешность, ориентация и даже знак зодиака соискателя

Жители Челябинской области поделились самыми странными вопросами, которые им задавали в ходе собеседований с работодателями. Помимо стандартных вопросов о семейном положении, личностных качествах и профессиональных навыках, южноуральцев спрашивали об их отношении к религии, их сексуальной ориентации, а также уточняли, под каким знаком зодиака они родились.



Исследование провели специалисты платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, в роли респондентов выступили жители России, в том числе и Южного Урала.

Чаще всего на собеседованиях задавали вопросы о семейном положении (82%), знаке зодиака (9%), особенностях внешности (7%). Подробности о сексуальной ориентации пытались узнать у 3% соискателей, еще у 7% уточнили, каких политических взглядов они придерживаются.

Кроме того, респонденты поделились вопросами с собеседований, которые посчитали наиболее странными: