Жители Челябинской области поделились самыми странными вопросами, которые им задавали в ходе собеседований с работодателями. Помимо стандартных вопросов о семейном положении, личностных качествах и профессиональных навыках, южноуральцев спрашивали об их отношении к религии, их сексуальной ориентации, а также уточняли, под каким знаком зодиака они родились.
Исследование провели специалисты платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, в роли респондентов выступили жители России, в том числе и Южного Урала.
Чаще всего на собеседованиях задавали вопросы о семейном положении (82%), знаке зодиака (9%), особенностях внешности (7%). Подробности о сексуальной ориентации пытались узнать у 3% соискателей, еще у 7% уточнили, каких политических взглядов они придерживаются.
Кроме того, респонденты поделились вопросами с собеседований, которые посчитали наиболее странными:
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«В чем ваш экзистенциальный смысл жизни?»
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«А вы будете плакать, если я буду на вас орать? Я ищу девочку для битья»
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«Как вы будете жить на нашу зарплату?»
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«Попросили дату и время рождения для составления натальной карты»
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«Назовите 10 причин переходить улицу на красный свет»
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«Обидит ли вас, если ваше резюме руководитель отклонит по причине того, что в отделе уже есть одна Валентина?»
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«Почему вы такой худой?»
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«Могли бы вы не пользоваться вообще парфюмом месяц и не мыться?»