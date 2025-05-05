Как вести себя во время шествия Бессмертного полка

Соблюдаем правила безопасности

В этом году 9 мая, в День Победы, шествие Бессмертного полка в Челябинской области впервые за несколько лет пройдет в очном формате. Во избежание неприятных и опасных ситуаций важно соблюдать ряд простых правил поведения. Каких — рассказали в администрации Магнитогорска.

В первую очередь важно правильно оформить портрет героя. Лучшего всего для рамки использовать пластик вместо стекла — во избежание несчастных случаев.

Допускать на шествие правоохранители будут через специальные контрольно-пропускные пункты. Могут и досмотреть.

Уже во время самого шествия важно вести себя спокойно и уважительно по отношению к другим участникам мероприятия. Не нужно кричать, толкаться, внезапно останавливаться — делать все то, что может помешать шествию и создать опасную ситуацию. Детей важно взять на особый контроль.

Кроме того, участников шествия просят выполнять законные требования правоохранителей и организаторов мероприятия, ответственных за порядок.

О себе тоже важно позаботиться: одеться по погоде, защититься от солнца и взять бутылочку с питьевой водой.

О маршруте шествия в Челябинске, форматах и особенностях акции 2025 года — в нашем материале.

Ранее мы писали, где в Челябинске можно оформить портрет героя к шествию.