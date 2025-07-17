Как вести себя при встрече со змеей

Специалист рассказал об особенностях поведения пресмыкающихся

В музее Ильменского заповедника прошла конференция, на которой специалист по рептилиям и амфибиям — герпетолог Вадим Ярцев рассказал о змеях. Слушатели смогли рассмотреть вблизи змей, жаб и ящериц, а также потрогать их.

На территории Челябинской области чаще всего встречаются ужи, медянки и гадюки. Ядовиты только последние. Но и ужей тоже стоит опасаться, поскольку они могут быть скрещенными с гадюкой.

Для защиты от укусов эксперт советует защищать ноги резиновыми сапогами и внимательно осматривать места в лесу, куда собираетесь сесть или пойти. Вадим Ярцев также советует носить с собой палочку, чтобы проводить ею по траве, отпугивая змей.

Если встречи со змеей избежать не удалось, дайте ей уползти. Человек представляет для змеи большую опасность, нежели змея для человека. Змея может атаковать только в том случае, если вы нападете на нее первым или если она заметила вас только тогда, когда вы подобрались к ней слишком близко, от неожиданности. К слову, змея никогда не преследует человека, он попросту не вписывается в ее рацион по размеру.

Что делать, если вас укусила змея?

В первую очередь определить, ядовитой ли была особь. Это можно сделать по форме укуса: если два крупных отверстия — змея ядовита, а если много мелких, то нет.

Укусы в руку или ногу не так опасны, как укусы в области груди, живота и шеи. Поражение конечностей обычно не приводит к летальному исходу, если пострадавшему вовремя оказали помощь и если человек не страдал хроническими заболеваниями, которые могли усугубить ситуацию.

Кто-то после укуса пьет алкоголь, чтобы немного притупить боль, но это только усиливает интоксикацию. Яд действительно можно высасывать и сплевывать, но данное действие становится неэффективным уже по истечении 5—7 минут с момента укуса. Свежую рану стоит обработать и наложить свободную повязку. Жгут накладывать нельзя, так как место укуса быстро опухает, и он может сдавить слишком сильно.

Лучше держать пораженное место неподвижным, поскольку яд распространяется по лимфе при сокращении мышц. Нужно давать пострадавшему обильное питье для выведения токсинов. Доктора обычно выписывают после укуса антигистаминные препараты и успокоительные.

Наиболее опасный период, в который можно встретить больше всего гадюк, — с июня по июль. В это время змеи вынашивают яйца, потому выползают погреться на солнце или поохотиться.

Автор: Алиса Шакирова