Как верующие Челябинской области украсили яйца к Пасхе

Смотрите в репортаже Первого областного информагентства

Одним из главных угощений на Пасху являются крашеные яйца. Кто-то красит их в традиционный красный цвет, а кто-то подходит к приготовлению творчески. Редакция ИА «Первое областное» попросила читателей поделиться фотографиями самых красивых яиц. Вот что нам прислали.

Большинство южноуральцев решили использовать натуральный пищевой краситель — луковую шелуху. Свой выбор наши читатели объяснили это тем, что, во-первых, это натуральный, а значит, безопасный краситель, а во-вторых — его цвет соответствует празднику, так как красный цвет яйца символизирует кровь Христа.





Фото Ольги Кононовой-Голубец

Другие решили использовать пищевые красители, причем как однотонные, так и мраморные.





Фото Натальи Смирновой

Некоторые читатели приобрели в магазинах яркие термонаклейки и украсили яйца ими.





Фото Ларисы Султангареевой

Наша читательница Светлана поставила на праздничный стол яйца, украшенные в технике декупаж.





Фото Светланы

А читатель Константин наклеил на яйца изображения святых, а также украсил их изображениями креста и аббревиатурой ХВ.





Фото Константина Бабушкина

Минувшей ночью в Свято-Симеоновский кафедральный собор доставили Благодатный огонь прямо из Израиля.

Пасхальную службу в храмах Челябинска посетили около 10 тысяч человек.

Подробнее об истории праздника Пасхи и его традициях читайте в нашем материале.