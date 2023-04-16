Одним из главных угощений на Пасху являются крашеные яйца. Кто-то красит их в традиционный красный цвет, а кто-то подходит к приготовлению творчески. Редакция ИА «Первое областное» попросила читателей поделиться фотографиями самых красивых яиц. Вот что нам прислали.
Большинство южноуральцев решили использовать натуральный пищевой краситель — луковую шелуху. Свой выбор наши читатели объяснили это тем, что, во-первых, это натуральный, а значит, безопасный краситель, а во-вторых — его цвет соответствует празднику, так как красный цвет яйца символизирует кровь Христа.
Фото Ольги Кононовой-Голубец
Другие решили использовать пищевые красители, причем как однотонные, так и мраморные.
Фото Натальи Смирновой
Некоторые читатели приобрели в магазинах яркие термонаклейки и украсили яйца ими.
Фото Ларисы Султангареевой
Наша читательница Светлана поставила на праздничный стол яйца, украшенные в технике декупаж.
Фото Светланы
А читатель Константин наклеил на яйца изображения святых, а также украсил их изображениями креста и аббревиатурой ХВ.
Фото Константина Бабушкина
Минувшей ночью в Свято-Симеоновский кафедральный собор доставили Благодатный огонь прямо из Израиля.
Пасхальную службу в храмах Челябинска посетили около 10 тысяч человек.
Подробнее об истории праздника Пасхи и его традициях читайте в нашем материале.