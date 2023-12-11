Как вернуть в магазин непонравившийся подарок

По закону продавцы примут обратно не все товары

Совсем скоро наступит самый главный праздник — Новый год, и жители Челябинской области по традиции будут обмениваться подарками. Однако не все останутся в восторге от презента, и кто-то наверняка захочет вернуть подарок и на вырученные деньги купить себе что-то более подходящее или нужное. По закону так сделать можно, но не все товары примут обратно. Подробнее о том, какие подарки нельзя вернуть и что нужно для возврата тех, которые не входят в эту категорию, рассказали эксперты Роскачества.

Какие товары вернуть нельзя

По закону «О защите прав потребителей» товар, который человеку не подошел или не понравился, можно вернуть в течение двух недель. Но существуют категории невозвратных товаров, и их примут обратно только в том случае, если они бракованные или поддельные. Просто так не получится вернуть подарки из следующих категорий:

продукты. Их примут назад только в том случае, если они просрочены или испортились до истечения срока годности;

электроника и бытовая техника. Это технически сложные товары, и вернуть их можно только при обнаружении заводского брака. В некоторых случаях продавец может потребовать провести экспертизу;

парфюмерия и косметика. Причиной возврата может быть истекший срок годности или доказательство того, что товар — подделка;

предметы личной гигиены: расчески, гели для душа, мыла, шампуни и так далее;

ткани, ленты и другие текстильные товары, цена которых определяется за единицу длины;

нижнее белье, носки, купальники. Эти товары непосредственно контактируют с телом, и назад их не примут, даже если размер не подошел. Возврат или обмен возможен при наличии дефекта;

ювелирные украшения и прочие изделия из драгоценных металлов. Бижутерию вернуть можно;

животные и растения. Их могут принять обратно только в том случае, если оказалось, что животное больно или имеет какие-то физиологические особенности, о которых покупателю не было сказано;

непериодические издания: книги, альбомы, тетради и прочее;

автомобили;

двухколесный транспорт;

мебельные гарнитуры и мебель, изготовленная на заказ.

Все остальное, что не входит в эти категории, вернуть можно.

Что нужно для возврата подарка

Следует учесть, что изначально у обладателя товара есть право обменять его на подходящий. А уж если такового в продаже нет, то можно требовать деньги. Хорошо, если у вас есть чек на подарок. Однако если его нет, магазин не имеет права отказать в возврате. Чек можно восстановить, назвав день и предварительное время покупки. Также можно доказать факт покупки по камерам, но в этом случае придется привлекать дарителя, так как приобретал подарок он.

Также нужно учитывать, что возвращать деньги будут тем способом, которым был оплачен подарок. То есть если товар был приобретен с карты, то средства вернут на карту. В этом случае также нужен будет человек, который его покупал, с той же картой. Если же презент был приобретен за наличку, то деньги вернут без проблем.

Возврат товаров в интернет-магазины

Вернуть подарок в интернет-магазин будет проще, поскольку по закону продавец должен предоставить о нем исчерпывающую информацию, а сделать это онлайн довольно сложно. Поэтому отправить назад и потребовать деньги можно даже за невозвратный товар в течение семи дней после его получения или в течение трех месяцев в случае, если информация о порядке и сроках возврата качественного товара не была предоставлена в письменной форме в момент доставки.

Но и тут следует учесть тот факт, что деньги поступят на карту дарителя, который приобретал для вас подарок и заказывал доставку.