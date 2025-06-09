Как в жару избежать проблем с сердцем

Летом повышается риск гипертонических кризов и образования тромбов

В жару сердце работает интенсивнее — это увеличивает риск гипертонических кризов и других осложнений, напоминает главный врач детской поликлиники № 8 имени Невского Антон Рыжий.

«Высокая температура заставляет сосуды расширяться для теплоотдачи, изменяя артериальное давление. Организм теряет много жидкости с потом, что при недостаточном потреблении воды приводит к сгущению крови и риску образования тромбов. К тому же пот выводит важные для сердца соли и минералы, такие как калий и магний, дефицит которых может вызвать нарушения сердечного ритма», — отмечает доктор.

Антон Рыжий советует землякам соблюдать в знойные дни несколько несложных правил.

1. Ограничивайте пребывание на солнце в самые жаркие часы (с 12:00 до 16:00), не оставайтесь в закрытых непроветриваемых помещениях и автомобилях.

2. Поддерживайте водный баланс — выпивайте не менее 2–3 литров воды в день, избегая сладких газированных напитков. Предпочтительнее обычная минеральная вода.

3. Носите светлую легкую одежду и головной убор для защиты от перегрева.

4. Снизьте физическую активность, избегайте интенсивных нагрузок на жаре.

5. Регулярно контролируйте давление и принимайте необходимые лекарства при проблемах с сердцем.

6. Откажитесь от алкоголя и жирной пищи. Отдавайте предпочтение легким блюдам, фруктам, зелени и кураге, богатым калием и магнием. Включите в рацион окрошку, свекольник и нежирные супы.

При ухудшении самочувствия (головокружение, слабость, учащенный пульс) перейдите в прохладное место, выпейте воды и примите необходимые препараты по назначению врача. Проконсультируйтесь с врачом.

Автор: Дарья Давтян