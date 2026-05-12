Как в отпуске‑2026 сэкономить на услугах ЖКХ

Эксперты рассказали о законных способах уменьшить платежки

Уезжая в отпуск или командировку, многие челябинцы думают, как сократить расходы за квартиру, которая стоит пустой. Несколько простых способов сделать это напомнили «Север-Пресс» финансовый эксперт Татьяна Волкова и представитель профсоюзной организации Анатолий Баранов.

Перед отъездом стоит перекрыть холодную и горячую воду, отключить газ, проверить отсутствие протечек. Даже небольшая утечка способна накрутить счетчик за время вашего отсутствия. По возможности лучше обесточить квартиру через щиток, оставив только холодильник. Даже в режиме ожидания телевизоры, микроволновки, зарядные устройства потребляют электричество.

Полезно минимизировать постоянные расходы. Временно отключите кабельное ТВ, дополнительные пакеты связи, откажитесь от радиоточки, домашнего телефона или коллективной антенны. Проверьте подписки, которые автоматически списывают деньги. Даже триста-пятьсот рублей в месяц можно не платить во время отсутствия.

Задолго до поездки зайдите в личный кабинет на сайте УК или на «Госуслуги». Убедитесь, что нет старых долгов и лишних начислений. Если коммунальные платежи съедают значительную долю дохода семьи, оформите субсидию — этот механизм доступен не только льготным категориям. Жильцам с несколькими собственниками выгодно официально разделить лицевой счет, чтобы платить только за свою долю.

Если индивидуальных приборов учета нет, можно подать заявление на перерасчет. Условие — ваше отсутствие дольше пяти полных календарных дней подряд, максимум полгода. Пересчитают плату за холодную и горячую воду, водоотведение, электричество, газ и вывоз мусора. Потребуются документы, подтверждающие отъезд: командировочное удостоверение, билеты, счет из гостиницы, справка от охраняющей организации. Заявление направляют до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения.

Татьяна Волкова советует: при отказе УК в перерасчете требуйте письменное объяснение причин. В случае спора обращайтесь в жилищную инспекцию, прокуратуру или суд. Анатолий Баранов добавляет: порядок оформления может различаться в зависимости от региона и условий договора, поэтому лучше уточнить требования в своей УК заранее.

При наличии счетчиков перерасчет не нужен. Достаточно вовремя передавать показания. При нулевом потреблении начисления тоже будут нулевыми. Если не передать данные, плату могут рассчитать по среднемесячному объему или нормативу.