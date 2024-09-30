Как в министерстве общественной безопасности Челябинской области следственный эксперимент проводили

Первый замминистра всего лишь потерял серебряную ложку



В 65 лет занялся воркаутом, а когда потерял столовый прибор на работе — провел в министерстве следственный эксперимент. Владимир Гусак был в должности первого заместителя министра общественной безопасности восемь лет, 35 лет он проработал в системе МВД, в том числе и руководил Управлением уголовного розыска. Сейчас он уходит на заслуженный отдых. Владимир Гусак рассказал нам, чем займется на пенсии.

«На государственной службе горизонт деятельности более широкий. В ходе работы постоянно приходилось решать очень много разноплановых вопросов в части профилактики преступности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности дорожного движения», — рассказывает Владимир Гусак.

В 2016 году в системе правительства Челябинской области было создано министерство общественной безопасности, и Владимир Гусак был назначен первым заместителем министра. Тогда у него уже был богатый багаж жизненного опыта. После работы в уголовном розыске он не понаслышке знал о горе.

«В средствах массовой информации много писали о двойном убийстве девочек в Златоусте, об убийстве ребенка охотничьим ножом в Коркино. В тот период был какой-то особый подъем, напряженно, скрупулезно работали с органами следствия, не считаясь со временем, и это приносило очень хорошие результаты», — вспоминает он.

Поэтому и в государственной службе призвание «Я — следователь» неизменно следовало с ним. Доходило и до курьеза.

«У меня была ложечка серебряная, которая мне была подарена близкими людьми. И вот она неожиданно для меня пропала в здании министерства. Конечно, меня это очень огорчило, и, несмотря на, казалось бы, пустячный прецедент, мной был в порядке эксперимента подключен арсенал сыскных возможностей, в том числе полиграф. К моему удивлению, на следующее утро дорогая мне ложечка нашлась в чайной паре на своем месте», — вспоминает Владимир Гусак.

Недавно коллегам по министерству Владимир Гусак показал мастер-класс на турнике, чем привел в восторг привыкших к кабинетной работе сотрудников.

«Уже более полутора лет я систематически с тренером занимаюсь этим видом спорта. Это очень дисциплинирует и позволяет поддерживать себя в хорошей физической форме», — рассказывает он.

Сейчас, когда Владимир Гусак уходит на заслуженный отдых, у него все равно остаются большие планы на дальнейшую деятельность.

«Первое желание — немножко отдохнуть. Определенные направления есть, где я нашел бы свое применение, если получится. Хочется динамичной работы, не кабинетной», — делится Владимир Гусак.

Коллегам он желает сохранить все традиции, которые годами складывались в министерстве.

«Коллектив — величайшая ценность. Мы значительную часть своей жизни проводим на работе, и это дорогого стоит. Работа, жизнь в трудовом коллективе должны приносить положительные эмоции. Это нужно ценить, этим нужно дорожить, соответствовать самому, и тогда, безусловно, будет и обратная реакция», — делится Владимир Гусак.