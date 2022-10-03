Сегодня в Снежинске прошла приемка детской поликлиники. Ремонт выполнялся по специальному дизайн-проекту, и теперь обычная городская поликлиника больше напоминает частный медицинский центр, передает корреспондент ИА «Первое областное».Преображения в детской поликлинике Снежинска начались в конце марта. Имеющееся здание требовало ремонта. Финансирование запланировали и выделили в рамках проекта «Совершенствование качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия ГК “Росатом”».За полгода в поликлинике появились уютные зоны ожидания и современная стойка регистратуры, обновлены другие помещения и кабинеты. Все выдержано в едином стиле: теперь поход в поликлинику напоминает путешествие в лесную сказку. Специалисты завершают установку компьютерной техники, и через несколько дней дети и взрослые смогут оценить эти изменения.