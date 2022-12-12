Как в галерее: в Снежинске горожане расписали бетонный забор возле храма

На зиму уличные картины законсервировали, а весной хотят продолжить работу

Даже обычный забор из бетонных плит может превратиться в народный арт-объект. Жители Снежинска решили создать серию картин под открытым небом. Находится необычная экспозиция возле будущего храма в честь иконы Божией Матери «Державная». Уже сейчас на ограждении можно увидеть узнаваемые городские пейзажи, а в следующем году картин станет еще больше. За метаморфозами вокруг храма наблюдал корреспондент ИА «Первое областное».

Новый храм в Снежинске возводится несколько лет. И пока прихожане ждут завершения строительства, в городе появились люди, которые начали облагораживать территорию вокруг стройки. Идея придать забору вокруг храма иной вид родилась у настоятеля храма иерея Павла Беспалова. Весной этого года добровольцы начали продумывать в деталях, что должно появиться на картинах, а с лета закипела работа.

Поначалу основную часть работы вела Анна Михайлова, художник-самоучка, как она сама себя называет. Больше 12 лет назад девушку увлек мир декоративно-прикладного искусства, а затем она начала обучаться живописи у различных мастеров. Когда художница узнала о возможности сделать нечто интересное на заборе возле храма, то с готовностью взялась за дело.





Будучи многодетной мамой, Анна иногда брала на роспись своего семимесячного сынишку: он с любопытством смотрел на происходящее, сидя в слинге. Очень скоро у Анны появилась творческая группа. Далеко не все из добровольцев — художники, но каждый помогал, чем мог: мыл и грунтовал ограждение, наносил фиксирующий лак.

Под кисти и краскопульты горожан попали 14 секций забора. Прихожане сошлись на том, что нужно изобразить узнаваемые места Снежинска в монохромном варианте. Сделать это решили так, чтобы кроме архитектуры в кадр попадала и природа: озеро Синара, лесные массивы и скверы, которыми так гордятся местные жители. Лишь будущий храм предложили сделать в цвете, чтобы он стал центральным звеном всей задумки.





Мастера признаются: работать с бетоном непросто. Он «капризничает»: быстро поглощает грунт, акриловую краску и вообще любую влагу. В жару краска на нем почти сразу загустевает. Плюс «полотна» оказались рельефными, с геометрическим орнаментом. Даже нанести набросок рисунка простым карандашом по неровной поверхности было сложно.

«Один из помощников, Дмитрий, подал идею — перенести изображение с эскиза с помощью проектора. Он привез проектор и вместе со школьниками Савой и Леней ночью нанес рисунок на две секции. Еще две девушки — Елены — рисовали каскадный фонтан и каменный ручей. Художница Ирина Аверьянова оформляла секцию с Вечным огнем, девушка Дарья изобразила фонтан у гостиницы «Снежинка». Постепенно мы сделали за сезон больше половины того, что планировали», — рассказывает Анна.

Преображать строительный забор команда продолжила даже поздней осенью. Погожие дни позволили доработать восемь секций и законсервировать арт-объект на зиму. Весной, как только позволит погода, творческая группа продолжит свою работу. Впереди — еще шесть секций, которые тоже превратятся в картины под открытым небом.