Как в длинные выходные для южноуральцев будут работать банки, почта, соцзащита и другие службы

Внеплановые недельные выходные начинаются в регионе уже с 30 октября

Все ли учреждения и организации будут работать в дни «ковикул»? В Челябинской области с 30 октября стартуют недельные выходные. Они продлятся до 7 ноября, однако нерабочими будут не для всех. Информагентство «Первое областное» выяснило, кто и как будет работать в предстоящую неделю.

Период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочим для того, чтобы у южноуральцев, как и жителей всей страны, была возможность уменьшить все социальные контакты. Этот период не надо расценивать как каникулы или время для встреч — выходные даны прежде всего для того, чтобы поберечь здоровье и поставить прививку.

Однако многие южноуральцы наверняка воспользуются нерабочей неделей для решения накопившихся вопросов. Тем более некоторые организации продолжат работать, но в измененном режиме: кто-то сокращает день, а кто-то прекращает прием посетителей. Мы собрали список самых актуальных и посещаемых учреждений и их графики работы в первую неделю ноября.

Так, налоговые службы региона приостанавливают прием граждан в инспекциях с 1 по 3 ноября 2021 года включительно. 4 ноября в стране празднуется День народного единства, а 5 ноября будет перенос выходного дня с 2 января 2021 года.

Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области проводит прием граждан с 9:00 до 13:00 30 октября, 31 октября — выходной день. 1 и 2 ноября ЗАГСы будут работать полный рабочий день, 3 ноября прием граждан будет сокращен на час, до 16:00. 4 и 5 ноября в ЗАГСах — выходные дни. 6 ноября ведомство работает по графику субботы — до 13:00. 7 ноября — выходной день. С 8 ноября Госкомитет работает в обычном режиме.

Скорректировали работу на предстоящую неделю и некоторые банки. Сбербанк уведомил клиентов о работе с 28 октября по 7 ноября по специальному графику. Как будет работать ближайший офис, можно проверить самостоятельно в мобильном приложении. Большинство отделений банка в области с 30 по 31 октября работать не будут, 1 ноября откроются с девяти утра и будут готовы принять клиентов до шести вечера. 2 и 3 ноября рабочие дни сокращены до 15:00, 4 ноября — выходной. 5 ноября — сокращенный день до 15:00, а 6 и 7 ноября — выходные дни.

Челябинвестбанк работает в обычном режиме, 4 и 5 ноября — праздничные выходные дни. Отделения Россельхозбанка 1 и 2 ноября работают по стандартному графику. 3 ноября закроются на час раньше, 4 ноября — праздничный выходной день. 5 и 6 ноября будут открыты только те отделения, которые работают по субботам.

Отделения почтовой связи в Челябинской области работают по разным графикам, которые зависят от численности обслуживаемого населения. В первую неделю ноября в их режим работы внесли изменения. Так, с 1 и 2 ноября отделения будут работать по обычному режиму, 3 ноября — закроются на час раньше. 4 ноября объявлен праздничным выходным днем. 5 ноября почтовые офисы будут работать по режиму субботы. 6 и 7 ноября все отделения Почты России переходят на свой обычный график.

Челябинские расчетные центры начислений за холодное водоснабжение, водоотведение и услуг по обращению с ТКО с 30 октября по 3 ноября включительно будут проводить прием граждан по предварительной записи при наличии действующего QR-кода. В офисах «Новатэк»-Челябинск прием абонентов с 30 октября по 7 ноября проводиться не будет.

Управления социальной защиты населения и Комплексные центры социального обслуживания будут работать 1 и 2 ноября по обычному графику, 3 ноября — сокращенный рабочий день, а с 4 по 7 ноября — праздничные и выходные дни.

Вывоз твердых коммунальных отходов в нерабочие дни на следующей неделе будет осуществляться в обычном будничном режиме.

Офисы Центра коммунального сервиса продолжа свою работу с 1 по 3 ноября. Однако обратиться лично в офис организации потребители услуги по обращению с ТКО смогут только в случае предъявления QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса.

1 и 2 ноября посетить офисы ЦКС можно будет с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00). 3 ноября в предпраздничный день офисы будут работать с 9.00 до 17.00.

Также в период нерабочей недели изменили рабочий график офисы МФЦ. С 30 октября по 3 ноября все центры будут работать по привычному графику. Выходные дни в центрах объявлены с 4 по 7 ноября.

Кроме того, отдельный график работы сформирован для театров, музеев и больниц. Губернатор Алексей Тесклер подписал распоряжение, регламентирующее работу учреждений с 30 октября по 7 ноября. Так, все больницы области будут оказывать непрерывную медицинскую помощь южноуральцам, а театры могут быть заполнены только наполовину от вместимости залов.

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А Госавтоинспекция призвала южноуральцев общаться с МРЭО через «Госуслуги», потому что прием челябинцев в нерабочие дни будет проходить с серьезными ограничениями.

Напомним, предстоящая неделя — возможность поставить прививку от коронавирусной инфекции. В области работают мобильные пункты вакцинации и круглосуточные кабинеты. Воспользоваться предстоящими выходными для прививки и защиты от ковида призвал и полпред президента в УрФО Владимир Якушев.