Как в Челябинской области жителям малых деревень проводят интернет

Широкополосным доступом к Сети не охвачено 2% населения региона

На Южном Урале без широкополосного доступа к интернету проживает два процента населения региона, или 69 тысяч человек. Все это жители сельской местности. В информагентстве «Первое областное» выясняли, что нужно сделать, чтобы провести в деревню интернет, и почему кто-то смотрит фильмы онлайн, а кому-то нужно залезть на крышу, чтобы поговорить с родными.

В поселке Малая Куйсарина под Челябинском проживает 23 человека. Это один из самых маленьких населенных пунктов в области. В прошлом году здесь построили вышку сотовой связи, и деревня на берегу озера вдруг стала интересна туристам и любителям загородной жизни. Невыгодная, на первый взгляд, для операторов сотовой связи деревня стала интересна для инвестиций благодаря региональной программе. В мае 2022 года оператор сотовой связи получил 90% компенсации на строительство вышки и модернизацию сетей в поселке.

«Из областного бюджета ежегодно предусмотрено 20 млн рублей на покрытие до 90% затрат операторов на развитие инфраструктуры связи в малых населенных пунктах. Всего в рамках регионального проекта за пять лет более 45 тысяч человек более чем в 100 малых населенных пунктах получили доступ в сеть и качественную сотовую связь», — рассказали в региональном Минцифры.

Так, в 2020 году по программе улучшена связь в 30 поселках, в 2021-м — в 28, в 2022-м — в 23.

Но бывает и так, что поселок попал в планы по улучшению сотовой связи, но не может этого дождаться. Так, жителям поселка Сухая Атя в Ашинском районе должны были подключить 4G в 2022 году.

«Не видно никаких действий. Вопрос: будут ли проводить интернет? Или по каким-то причинам перенесли на другой год?» — поинтересовался у Минцифры региона житель Юрий Кудряшов.

По результатам голосования в 2021 году поселок Сухая Атя был включен в перечень населенных пунктов, где необходимо улучшить сотовую связь и доступ к интернету.

«По итогам опроса Сухая Атя вошла в предварительный список населенных пунктов для подключения к 4G в 2022 году. При строительстве объектов операторы сами выбирают населенные пункты из этого списка», — сказали в Минцифры.

Но пока этому не суждено сбыться. Из-за нынешней геополитической обстановки Минцифры РФ отложило формирование итогового графика подключения населенных пунктов. Но в Сухой Ате доступ к интернету подключили в местном ФАПе. Созданную инфраструктуру могут использовать не только операторы связи, но и сами жители.

«Бывают случаи, когда от социальных объектов, в которых есть точка доступа к интернету, подключаются другие учреждения и дома», — пояснили в ведомстве.

В министерстве также посоветовали жителям связаться с районной администрацией, которая передает заявки от населения оператору. Еще вариант — федеральная программа «Устранение цифрового неравенства», по которой ведется строительство точек бесплатного Wi-Fi в малых населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Таких населенных пунктов, попадающих под действие программы «Устранение цифрового неравенства 2.0», в Челябинской области 595.

В 2021 году базовые станции сотовой связи по программе установлены в тринадцати населенных пунктах региона. Точки доступа к Wi-Fi располагают специально вблизи социальных объектов: школ, сельских клубов, чтобы жители в определенном радиусе от нее могли свободно выйти в интернет.