Как в Челябинской области развивают «умные» города

Регион отправил проекты цифровизации населенных пунктов на национальный конкурс

13 и 14 апреля в Красноярске пройдет финал I Национальная премия «Умный город». Челябинская область презентует там проекты цифровизации населенных пунктов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Награды присудят городам, которые смогли внедрить в повседневную жизнь цифровые технологии и сделать жизнь людей комфортнее.

В номинации «Инфраструктура» заявку на премию отправил Кыштым. В городе с населением около 38 тысяч человек работает цифровая платформа «Наш Кыштым»; она действует по принципу «вся информация — в один клик».

«У платформы “Наш Кыштым” огромный функционал, который постоянно расширяется. С помощью сайта и мобильного приложения горожане могут получать push-уведомления об отключениях и плановых работах в их домах, принимать участие в опросах и голосованиях по изменениям в родном городе, узнавать актуальные новости округа, смотреть справочную информацию и многое другое», — пояснила замглавы Кыштымского городского округа по информационным технологиям Елена Зарубина.

По данным Минцифры региона, в проекте цифровизации городов «Умный город» в Челябинской области участвуют шесть территорий: Челябинск, Сатка, Снежинск, Магнитогорск, Копейск и Кыштым. Скоро к проекту подключатся Миасс, Златоуст и Карабаш. Эти города уже не первый год эффективно внедряют цифровые технологии.

«В Челябинской области проводится измерение регионального индекса “IQ городов”, который показывает эффективность внедрения муниципалитетами технологий “умного” города. И нашему региону, действительно, есть чем похвастаться. Особенно радует тот факт, что “умнее” становятся не только крупные города области, но и поселения с небольшим числом жителей. Благодаря внедренным практикам жизнь южноуральцев становится комфортнее, а главное — безопаснее», — прокомментировал министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

К примеру, в Снежинске горожане могут онлайн смотреть за работой коммунальной техники. В Копейске появился «умный» пешеходный переход, который реагирует на движение приближающегося к проезжей части человека. В Озерске, Трехгорном, Кыштыме, Верхнем Уфалее, Южноуральске Миасском, Кусе и Увельском фонари автоматически включаются и выключаются. Техника ориентируется на время суток и погодные условия. В Челябинске уже не первый год работают системы мониторинга лесных пожаров и диспетчеризации транспорта.