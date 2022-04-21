Как в Челябинской области попасть к врачу без прописки

Добиваемся бесплатного приема по полису ОМС

Многие челябинцы живут не там, где прописаны. В их числе также приезжие из других территории Челябинской области и других регионов России. Всех их объединяет одно — сложно попасть на прием к врачу. Как получить талон на прием без прописки, разбираемся вместе со специалистами Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Челябинской области.

Айгуль с супругом уже полгода живут в Челябинске. Перебрались сюда из деревни под Оренбургом. Работу нашли в частном бизнесе без официального трудоустройства. В съемной квартире тоже живут без временной регистрации — хозяйка не хочет прописывать постояльцев и заключать с ними договор аренды, чтобы не платить налоги.

«Недавно я заболела: температура и сильный кашель. Обратилась с полисом ОМС в ближайшую поликлинику, попробовала прикрепиться. В регистратуре мне отказали — требуют регистрацию. А две недели назад очень сильно заболел зуб. В стоматологиях тоже не принимают. Только в дежурной врач согласился удалить зуб за деньги. Получается, полис в чужом регионе не действует?»

— жалуется Айгуль.

В региональном фонде ОМС заявляют, что получить помощь по полису ОМС можно. И объясняют, как правильно это сделать.

Если вы поменяли регион надолго, лучше всего прикрепиться к одной из местных поликлиник. Тогда вы сможете регулярно брать талоны к врачам, а также вызвать доктора на дом.

Для прикрепления нужно лично подать заявление в выбранную поликлинику.

«Среди прочего в заявлении нужно указать гражданство, адрес для оказания медицинской помощи на дому, место постоянной или временной регистрации, дату регистрации, а также номер полиса ОМС»,

— рассказали в ТФОМС Челябинской области.

Подать такое заявление можно через представителя. В этом случае также указывают его ФИО и кем приходится пациенту этот человек.

К заявлению нужно приложить оригиналы или копии следующих документов:

— паспорт или временное удостоверение личности гражданина РФ, выданное на время оформления паспорта;

— полис ОМС;

— СНИЛС.

Для прикрепления ребенка нужно свидетельство о рождении и также паспорт законного представителя. Документ о временной регистрации или договор аренды жилья приносить не обязательно.

«После этого медицинская организация в течение 2 рабочих дней направляет письмо в поликлинику, куда человек уже прикреплен. И, получив подтверждение, в течение 2 дней информирует гражданина о его прикреплении к своему медицинскому учреждению. Также данная информация направляется в медицинскую организацию, где гражданин обслуживался ранее, территориальный фонд ОМС и страховую медицинскую организацию, в которой застрахован гражданин»,

— рассказывают в ТФОМС Челябинской области.

Если вас отказались прикреплять к поликлинике, нужно позвонить в контакт-центр ТФОМС Челябинской области по номеру 8-800-300-10-03. Здесь помогут решить проблему. Страховая компания вашего региона в ситуацию вмешаться не сможет, так как осуществляет контроль оказания медпомощи в больницах своего региона.

Хотя в России и действует свобода передвижения, переселенцы обязаны зарегистрироваться по месту нового пребывания в течение 90 дней.

Если раньше вы жили за пределами Челябинской области, получив временную регистрацию, стоит выбрать новую страховую компанию, любую из тех, что работают в регионе.

Это выгодно по двум причинам. Во-первых, эта компания, как и ТФОМС, сможет вмешиваться в конфликты и защищать ваши права. Во-вторых, вы будете получать медицинскую помощь в объеме программы территориальных госгарантий. В Челябинской области она шире, чем базовая программа, которая действует по стране.

Если временной регистрации нет или же вы находитесь на территории Челябинской области менее 90 суток, получить помощь медиков можно без прикрепления к поликлинике.

«Полис действует на всей территории РФ, поэтому гражданин имеет право обратиться в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС. Оплата медицинской помощи в данном случае осуществляется посредством межтерриториальных расчетов с регионом, где гражданин застрахован»,

— утверждают в ТФОМС.

Если на практике попасть к доктору все же не получается, обращайтесь за помощью на горячую линию ТФОМС по телефону 8-800-300-10-03.

Те же правила действуют, если южноуральцы переезжают жить в другой регион. Главное — помнить, что право на бесплатную медицину гарантировано законом.

А если дело дошло до вызова скорой, медики обязаны помогать даже тем, у кого нет никаких документов — ни паспорта, ни полиса ОМС.