«Территориальные органы ПФР в городах и районах Челябинской области возмещают южноуральцам средства, которые были потрачены на погребение родных и близких. Но есть одна особенность: это пособие платят только за неработавших пенсионеров», — замечают в пресс-службе.
Чтобы получить деньги, человек, взявший на себя организацию похорон, должен обратиться в любую клиентскую службу ПФР. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и справку о смерти пенсионера, выданную органами ЗАГС.
С 1 февраля 2022 года размер пособия на погребение на территории Челябинской области составляет 8009,38 рубля, в Озерске и Снежинске — 9054,08 рубля, в Трехгорном — 8357,62 рубля.
Одновременно с пособием на погребение члены семьи могут оформить выплату недополученной пенсии. Однако деньги положены только тем родственникам, которые проживали совместно с пенсионером на день его смерти. Остальным придется получать остатки пенсии как наследство.