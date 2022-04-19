Как в Челябинской области получить пособие на погребение пенсионера — инструкция

А вместе с ним и последнюю пенсию умершего

Оформить пособие на погребение пенсионера жители Челябинской области могут в любом отделении ПФР. Однако срок обращения за этой выплатой не должен превышать шести месяцев со дня смерти, сообщает во вторник, 19 апреля, пресс-служба отделения ПФР по Челябинской области.

«Территориальные органы ПФР в городах и районах Челябинской области возмещают южноуральцам средства, которые были потрачены на погребение родных и близких. Но есть одна особенность: это пособие платят только за неработавших пенсионеров»,

— замечают в пресс-службе.

Чтобы получить деньги, человек, взявший на себя организацию похорон, должен обратиться в любую клиентскую службу ПФР. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и справку о смерти пенсионера, выданную органами ЗАГС.

С 1 февраля 2022 года размер пособия на погребение на территории Челябинской области составляет 8009,38 рубля, в Озерске и Снежинске — 9054,08 рубля, в Трехгорном — 8357,62 рубля.

Одновременно с пособием на погребение члены семьи могут оформить выплату недополученной пенсии. Однако деньги положены только тем родственникам, которые проживали совместно с пенсионером на день его смерти. Остальным придется получать остатки пенсии как наследство.