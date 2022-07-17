Как в Челябинской области отметили День металлурга

ИА «Первое областное» собрало самые интересные мероприятия

В этом году День металлурга Челябинская область отметила с размахом, который демонстрировал роль отрасли для экономики региона. Праздничные мероприятия прошли во многих городах области. Поздравляли металлургов с профессиональным праздником губернатор Челябинской области Алексей Текслер, его заместители и главы городов и районов. Журналист ИА «Первое областное» собрала самые интересные фрагменты праздника.

Сотрудники Златоустовского металлургического завода (ЗМЗ) отметили свой профессиональный праздник в минувшую пятницу. На площади перед дворцом культуры «Металлург» развернулись интерактивные площадки, а также выступил вокальный арт-квартет «Status-MeN».

С праздником сотрудников ООО «ЗМЗ» поздравили заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, глава Златоуста Максим Пекарский, а также руководство завода. Затем заводчанам, которые внесли значительный вклад в развитие предприятия и металлургической отрасли, вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Несколько дней отмечали День металлурга в Аше. 15 и 16 июля в городе прошли концерты, выставки и другие мероприятия. В субботу на площади между Домом культуры «Металлург» и Музейно-выставочным центром выступил духовой оркестр. Затем на площади имени Ленина прошли концерты творческих коллективов, в том числе из Екатеринбурга.

Не обошлось и без награждения лучших металлургов: почетные грамоты вручили отличившимся сотрудникам ПАО «Ашинский метзавод». Завершился праздничный вечер фейерверком.

В Сатке на сцене возле ДК «Металлург» также состоялось торжественное чествование заводчан, которые отличились своими трудовыми успехами. Благодарности и почетные грамоты были вручены от имени губернатора Челябинской области Алексея Текслера, от министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона, главы Саткинского района Александра Глазкова и директора Саткинского чугуноплавильного завода Алексея Иванова. Приветствие от губернатора области зачитал его заместитель Егор Ковальчук.

В честь Дня металлургов праздничный вечер организовали для сотрудников цинкового завода CAREPLANT в Верхнем Уфалее. Мероприятие прошло в Центре досуга. Глава города Сергей Тарасов вместе с руководителем предприятия Павлом Пономаревым вручили почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам завода. Кроме того, нескольким работникам предприятия были вручены почетные грамоты министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.







Правительство региона на празднике в Верхнем Уфалее представлял министр спорта Челябинской области Александр Гриб.

Чествовали в преддверии Дня металлурга и сотрудников Катав-Ивановского литейного завода. В церемонии вручения грамот, медалей и благодарственных писем лучшим металлургам принимали участие председатель районного Собрания депутатов Александр Васильев и глава Катав-Ивановска Андрей Елисеев.







Несколько дней отмечали День металлурга и в Магнитогорске. В городе металлургов была одна из самых насыщенных программ празднования. В пятницу, 15 июля, на площади Арены «Металлург» состоялся праздничный концерт с участием групп «Всегда», «Пропаганда», «Кар-Мэн» «Оркестр in Rock».

На концерте спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко наградила лучших работников Магнитогорского металлургического комбината почетными грамотами и благодарностями Совета Федерации, а также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», почетными званиями «Заслуженный металлург РФ» и почетными грамотами. Кроме того, президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении ММК почетным знаком «За успехи в труде». Награду вручили председатель Валентина Матвиенко и полпред президента в УрФО Владимир Якушев председателю совета директоров ММК Виктору Рашникову.







Завершился вечер лазерным шоу и фейерверком.

В субботу множество развлекательных мероприятий прошло в Парке у Вечного огня. Там состоялись соревнования по парусному спорту, турнир по киберспорту, аква-активности, концерт с выступлением различных групп, а также ночное Fly board — шоу. Ближе к ночи прогремел главный салют.

Сегодня, 17 июля, концертная программа и большое шоу «Светомузыкальный фонтан» пройдут на территории парка «Притяжение».

Отпраздновали День металлурга и в Пласте. Первый вице-губернатор Ирина Гехт приняла участие в награждении грамотами и благодарностями лучших металлургов. Без наград не остались и семейные пары: одну из них наградили медалью за любовь и верность, вторую семью — за рождение единственных в этом году двойняшек.

Затем на праздничном концерте для горожан выступили Николай Басков и Олег Митяев, а также различные танцевальные и вокальные коллективы. Завершился праздник фейерверком.

В Карабаше День металлурга тоже отпразднуют ярко. Сегодня на Центральной площади прошло «Экстрим-шоу» от команды профессиональных байкеров FMX13. Вечером горожан ожидает праздничный концерт с участием музыкальных коллективов из Челябинска и Екатеринбурга. Также для карабашцев споет популярный исполнитель МОТ. После концерта над городом прогремит фейерверк.







Не обошлось без праздничных мероприятий и в Челябинске. В субботу, 16 июля, во дворце культуры Челябинского металлургического комбината прошел концерт для передовиков и ветеранов металлургической отрасли Южного Урала. На мероприятие были приглашены сотрудники «Мечела», электрометаллургического, трубопрокатного, цинкового заводов Челябинска, а также завода «Трубодеталь». Собравшихся поздравили губернатор Алексей Текслер и «Хор Турецкого».







Поздравляя металлургов, Алексей Текслер подчеркнул, что для него это близкий праздник, поскольку его отец проработал в металлургической отрасли больше 20 лет, и сам губернатор металлург по образованию, и вся его трудовая жизнь связана с металлургическими предприятиями, и он знает, насколько это тяжелый труд.

Кроме того, по словам губернатора, правительство региона работает с руководителями предприятий над тем, чтобы у сотрудников была достойная зарплата, чтобы руководство обращало внимание на то, что происходит на предприятии.

Фото, использованные в тексте: пресс-служба адмнистрации Верхнего Уфалея, пресс-служба администрации Катав-Ивановского района, пресс-служба правительства Челябинской области, ИА «Первое областное».