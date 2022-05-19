Как в Челябинской области (не) решают проблему с теплом в детских садах

Родители малышей вторую неделю жалуются на холод в дошкольных учреждениях

Южноуральская весна не радует теплом жителей области. Уже вторую неделю в регионе дожди, ветер и, соответственно, прохладная погода. Самыми уязвимыми к похолоданию стали дошкольники: родители бьют тревогу, что в детских садах температурный режим не соответствует нормам. ИА «Первое областное» выяснило, где все же обогревают детсады, а где — проблему игнорируют.

Централизованное отопление в разных городах Челябинской области начали отключать в конце апреля. Тогда для этого решения были оптимальные температуры: более +8 градусов Цельсия в течение пяти дней. Но после майских праздников резко похолодало, плюсовые температуры днем сменялись ночными заморозками.

В середине мая родительские чаты дошкольников запестрели сообщениями о том, что в детских группах прохладно. Воспитатели стали просить одевать детей потеплее и приносить плотные пижамы для сончаса. С каждым прохладным днем слои одежды на детях увеличиваются, а самих детей в группах становится все меньше.

«Как бы тепло я ни одевала ребенка, дочь заболела. Пришли в больницу с ларингитом, а в стационаре тоже холодно. Получаем только уколы, физкабинет и скорее домой, к обогревателям»,

— рассказывает мама трехлетней Вики Полина из Челябинска.

В областном центре сложилась неоднозначная ситуация. В детских садах, где здания старой постройки, тепло сохраняется, в новых или бетонных помещениях — прохладно.

«Так получилось, что дочки в разных садиках сейчас, так у одной жара в группе (советский старый садик), у другой лютый холод (новый), пол — просто лед. Я водила ее неделю, болеет теперь. У меня подруга водила в холодную группу, потом ребенка оперировали в больнице скорой помощи. Это очень серьезно. Но ничего не делают, воспитатели говорят — не наш вопрос», — рассказывает челябинка Арина.

Между тем в теплоснабжающей организации пояснили, что вопрос отключения отопления в бюджетных организациях: школах, детских садах, больницах — находится на особом контроле.

«Теплоэнергетики напоминали руководителям социально значимых объектов о возможности отключения теплоснабжения в подведомственных им учреждениях в более поздний срок на основании заявки. Это довольно распространенная практика, которая активно применяется специалистами компании во время старта и завершения отопительного периода», — пояснили в АО «УСТЭК-Челябинск».

Сколько руководителей дошкольных учреждений обратилось за продлением отопительного периода, не смогли уточнить ни в теплоснабжающей компании, ни в мэрии. В администрации лишь пояснили, что детские сады были отключены позже жилых домов, после майских праздников.

Жители Кизильского района также бьют тревогу: их дети мерзнут в детских садах. Администрация района на такие жалобы публикует обычную отписку и направляет к начальнику районного отдела образования, при этом указав неполный рабочий номер телефона. Из отписки следует, что «с целью поддержания температурного режима вопрос о подключении электроотопления в образовательных учреждениях решается в зависимости от потребности образовательного учреждения и технической возможности».

Судя по ответу районной администрации, сделать это можно в исключительных случаях: когда в помещении температура значительно ниже нормы и электросистема позволяет подключать теплоснабжающие приборы.

В социальных сетях сообщения о холодных группах также поступают от жителей Копейска, Миасса, Озерска, Катав-Ивановска, Кунашака. И везде местные власти отвечают, что если нет возможности автономного подключения к теплу учреждения или микрорайона, то с завершением отопительного сезона обеспечить теплом отдельно взятый садик невозможно.

Между тем частично проблему смогли решить в Магнитогорске. Здесь после жалоб родителей еще в понедельник, 16 мая, включили отопление в детских садах двух районов.

«В детских садах Правобережного и Орджоникидзевского районов при отклонении температурного режима в групповых ячейках от норм руководителям дано разрешение на подключение отопления. В детских садах Ленинского района подключение отопления невозможно в связи с началом опрессовки», — пояснили в мэрии.

Родителям порекомендовали обращаться к заведующим, от заявки которых зависит включение тепла в учреждении.

Между тем, судя по прогнозам синоптиков, подобная погода сохранится в регионе до середины следующей недели. Родители ищут возможности оставлять детей дома, пока не установится тепло.



На главный вопрос: можно ли ставить конвекторы и другие электроприборы в группах детсадов, — мы нашли ответ в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 2020 года «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В документе указано, что в детских учреждениях не допускается использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением. Другие отопительные приборы разрешены. А устанавливать ли их и, соответственно, платить ли за дополнительные киловатты, решает уже местная власть и руководители этих детских садов.