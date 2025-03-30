Как в Челябинской области мусульмане празднуют Ураза-байрам

По окончании поста люди совершают молитву и накрывают праздничные столы

Сегодня, 30 марта, отмечается один из главных праздников в исламе — Ураза-байрам, который также называется Ид аль-Фитр. Это торжество в честь окончания поста в месяц Рамадан. Праздник имеет глубокий духовный смысл и сопровождается рядом традиций. О них корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал председатель исполкома ЧООО «Башкирский Курултай» Амур Хабибуллин.

«В этот день мусульмане — те, кто держал пост, и не только — идут в мечеть. Там собираются все, идет праздничный намаз — это особая молитва. Намаз совершает высшее должностное лицо, например, муфтий или имам. В это время все друг друга поздравляют, желают положительных эмоций», — рассказывает Амур Хабибуллин.

Люди радуются, что закончился пост, завершилось испытание. И надеются, что все будет хорошо. Праздник продолжается три дня: воскресенье, понедельник, вторник. В это время принято угощаться и отдыхать.

Ислам исповедуют южноуральцы разных национальностей. Поэтому на столе во время Ураза-байрам появляются разные угощения — те, которые считаются традиционными у данного народа.

«Если говорить про башкир, то у нас составляющие любимых блюд — это тесто, мясо. На праздничном столе присутствует мед, если он остался после зимы, варенье. Есть целая церемония приготовления выпечки», — рассказывает Амур Хабибуллин.

Чего точно не будет ни в праздники, ни в будни у мусульман — это свинины и алкогольных напитков. В остальном ограничений нет. Дозволено все, что любит человек, будь то чай, кофе, суп, плов или жареная картошка.

Еще о праздничном столе: есть определенный порядок — мужчины и женщины сидят за разными столами. Блюда на них могут не различаться, но накрыты они отдельно. То же самое происходит во время молитвы. Мужчины молятся в одной комнате, женщины в другой. И общение между собой у женщин и мужчин разное. У женщин свои темы для разговора, у мужчин могут быть вопросы совершенно другого характера.





Общение — это важная часть каждого пятничного намаза у мусульман. В этот промежуток времени они специально приходят, встречаются, делятся новостями и вообще происходит процесс объединения.

«У любой национальности есть такие праздники, когда в гости приглашают всех, не только мусульмане мусульман. И, когда люди встречаются, — это процесс объединения. Какой бы праздник ни был, мы рады любому гостю. Гость у нас является самым радостным человеком, который для тебя становится в этот день близок. Потому что он пришел к тебе, значит, он тебе доверяет и уважает тебя», — отмечает председатель Башкирского Курултая.

Мы спросили Амура Хабибуллина, как вести себя гостю-немусульманину, если его пригласили на праздник.

«Как удобно человеку, так он себя и ведет. Если он чего-то не понимает, можно спросить, ему могут перевести. И в этом нет ничего зазорного. Человек своими действиями никого не оскорбит. Наоборот, хорошо, что он интересуется нашей культурой и нашими традициями. И нам становится проще понимать друг друга», — отвечает Амур Габидуллович.

Также в Ураза-байрам принято давать милостыню на благие дела. С помощью этих денег могут, например, накормить обездоленных, создавать условия для учеников.

В материале использованы фото с праздничного ифтара в Челябинске