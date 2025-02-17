Как в Челябинской области готовятся к паводку

По решению губернатора Алексея Текслера введены дотации на закупку дизельных мотопомп

Зима-2024—2025 в Челябинской области выдалась малоснежной и уж точно уступила высоте покрова прошлого периода. По прогнозам, половодье грядущей весной ожидается на уровне или чуть выше среднемноголетних значений. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в министерстве общественной безопасности по региону.

Подготовка к паводку в Челябинской области уже началась. Разработан проект постановления губернатора Челябинской области «О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод на 2025 год», который проходит согласование.

ГУ МЧС совместно с министерством общественной безопасности утверждены мероприятия для безопасного пропуска весеннего половодья. Основываясь на анализе прошлых лет, готовят «План мероприятий по искусственному ослаблению льда». В зонах повышенного риска будут проведены взрывные работы, чернение и распиловка льда. А именно в Ашинском, Брединском, Варненском, Катав-Ивановском, Кусинском, Пластовском районах.

Согласно плану, в паводкоопасный период будет решен вопрос о привлечении сил Центрального военного округа для проведения взрывных работ. Для контроля за паводковыми водами будут направлены две аварийно-спасательные группы от Уральского учебного спасательного центра МЧС и одна группа от специализированной пожарно-спасательной части. Уже с 11 по 12 марта будет проведена проверка по подготовке к паводку Брединского и Варненского районов, в период с 20 по 21 марта — в Саткинском районе и Златоустовском городском округе.

Всего в мероприятиях будут участвовать более девяти тысяч человек, три тысячи единиц техники и 159 плавсредств.

Мониторинг гидрологической обстановки будет осуществляться с помощью 15 стационарных гидрологических постов Росгидромета, дополнительно будет выставлено 26 временных гидропостов.

Также министерством дорожного хозяйства организована круглосуточная диспетчерская служба и заключено соглашение для взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на дорогах общего пользования.

Финансовый резерв правительства Челябинской области составляет 200 млн рублей, а областной резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций — 75,126 млн рублей.

По итогу прохождения летнего паводка 2024 года по решению губернатора были выделены дотации для Челябинского, Златоустовского, Копейского, Кыштымского городских округов, Октябрьского и Нагайбакского муниципальных районов на общую сумму более 66 млн рублей на приобретение семи дизельных мотопомп.

«Часть мотопомп уже закуплена и готова к применению. В Челябинске и Копейске запланировали закупку на 2025 год. Необходимо произвести закупку до начала паводка. В I квартале 2025 года противопожарной службой Челябинской области будут закуплены мотопомпы и пожарные рукава на сумму 11,3 млн рублей», — рассказали в министерстве.

На территории Челябинской области имеется 361 пункт временного размещения вместимостью более 87 тысяч человек. Главы муниципалитетов до начала паводка должны проверить готовность ПВР.

Проверку систем оповещения о ЧС проведут 5 марта.

Весной 2024 года настоящее стихийное бедствие обрушилось на соседнюю Оренбургскую область — там из-за прорыва двух дамб под воду вполне буквально ушел город Орск. Паводок в Кургане заставил сотни людей покинуть квартиры и дома, закрылись школы и больницы.

ЧП случилось и в Челябинской области. Уже летом прошлого года. Из-за обильных осадков и прорыва дамбы затопило поселок Киолим под Карабашом. Вспомните, как выглядел населенный пункт после прохождения стихии.