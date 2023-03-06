Как в Челябинской области будут работать «Почта России» и МФЦ в связи с 8 Марта

Публикуем графики работы учреждений

Международный женский день, отмечаемый 8 марта, в этом году выпадает на среду. Праздничный день разделит рабочую неделю на две половины. Как и во все праздники, 8 марта не будут работать «Почта России» и многофункциональные центры. Подробнее о графике работы учреждений на этой неделе — в материале ИА «Первое областное».

МФЦ

Во вторник, 7 марта, многофункциональные центры закроются на час раньше. 8 марта будет выходным для всех отделений. С 9 марта принимать документы будут в обычном режиме.

«Почта России»

7 марта рабочий день почтовых отделений также будет сокращен на один час. 8 марта отделения работать не будут, за исключением круглосуточных — они продолжат работать в обычном режиме. С 9 марта работа отделений «Почты России» возобновится по графику.

«8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России»,— уточнили в пресс-службе «Почты России».

Графики работы ЗАГСов и других важных учреждений мы опубликуем, как только они появятся в распоряжении редакции.