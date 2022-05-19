Как в Челябинске ремонтируют трамвайные пути на улице Цвиллинга

Ход работ запечатлел фотокорреспондент ИА «Первое областное»

В Челябинске с наступлением тепла возобновили ремонт трамвайных путей на улицах Цвиллинга и Первой Пятилетки. Работы находятся на завершающей стадии. Как сегодня выглядят пути на Цвиллинга — в нашем материале.

Большое скопление рабочих наблюдается в районе остановки «Стадион „Локомотив“». Пассажиры испытывают временные неудобства, но надеются, что после завершения всех работ поездки на электротранспорте станут еще комфортнее.





Напомним, ремонтировать трамвайные пути в Челябинске начали прошлой осенью. Из-за работ некоторые маршруты были скорректированы.

Всего в Челябинске в 2022 году планируют обновить 25 километров трамвайных путей. Кроме того, хотят построить новые линии на северо-запад и в Ленинский район.

В Челябинске после завершения ремонта трамвайных путей возвращают к прежнему маршруту трамвай № 7. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в мэрии.

В прошлом году в городе обустроили 13 современных трамвайных платформ с остановочными павильонами. В 2022 году эта работа продолжается: часть объектов находится в стадии проектирования. Об этом ИА «Первое областное» сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.