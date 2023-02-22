Как в Челябинске почта и госсервисы будут работать в праздничные выходные

Публикуем расписание учреждений

Челябинцев ждут длинные праздничные выходные с 23 по 26 февраля. В связи с этим ряд учреждений и ведомств изменят график работы.

23 февраля будет выходным для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных, которые будут работать по обычному графику. 22 февраля рабочий день будет сокращен на один час. 24 февраля отделения будут работать по графику воскресенья, начиная с 25 февраля — по обычному графику.

Отделы МФЦ в Челябинской области не будут работать в официально установленные праздничные выходные, то есть с 23 по 26 февраля. 22 февраля отделы многофункциональных центров закроются на час раньше.

Также изменился график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. Водительские права нельзя будет получить или обновить в течение трех дней на текущей неделе. МРЭО на улице Харлова, 20 будет работать по обычному графику 22 и 25 февраля. Остальные дни, 23, 24 и 26 февраля, будут выходными.

Регистрационное подразделение, расположенное в МФЦ на Университетской набережной, будет работать 22 февраля. С 23 по 26 февраля — выходные дни.

Отделения ЗАГС в среду, 22 февраля, будут работать с 9:30 до 12 часов и с 14 до 16 часов. 23 и 24 февраля объявлены выходными. 25 февраля — с 9 до 13 часов.