Как в Челябинске начали отмечать Международный женский день

Фоторепортаж с улиц города

В Челябинске еще 7 марта начали отмечать предстоящий Международный женский день. Праздник традиционно объявлен выходным, поэтому мужчины из рабочих и учебных коллективов успевают вручить цветы и подарки сегодня. Прекрасные челябинки — в фоторепортаже информагенства «Первое областное».





















Некоторые жительницы Челябинска получили порцию хорошего настроения, находясь в пути. Сотрудники ГИБДД поздравили женщин и вручили им тюльпаны.

«Привычный взмах жезла, остановка автомобиля и удивленные лица девушек озарялись улыбкой. Приятные слова и комплименты от инспекторов, пожелания удачи и безопасности на дорогах стали неожиданностью для дам», — поделились в пресс-службе областной Госавтоинспекции.





По словам представителя ГИБДД, девушки признавались, что поздравление от мужчин в погонах они получают впервые.

Мужская часть полицейского коллектива не забыла, что женщин в погонах также немало. В областном Главке МВД ведомственными медалями, почетными грамотами и ценными подарками наградили женщин, добившихся высоких показателей на службе, а также ветеранов ведомства.





Не оставили без внимания жен и матерей погибших при исполнении сотрудников органов внутренних дел.

«Мы гордимся нашими ребятами, которые на всю жизнь встали в наш строй, именно они для нас являются примером мужества, отваги, героизма и самопожертвования во имя жизни на земле. Низкий вам поклон от всего нашего коллектива», — сказал на встрече с родственниками погибших начальник областного Главка МВД Михаил Скоков.



