Как в Челябинске набирают в новый род войск — войска беспилотных систем

Начальник пункта отбора рассказал о «гарантиях безопасности», зарплате до 300 тысяч в месяц и особых требованиях к кандидатам

В ноябре 2025 года в России был сформирован принципиально новый род войск — войска беспилотных систем. Сейчас он активно комплектуется по всей стране, и Челябинская область не исключение. Начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинске майор Павел Ильинов подробно рассказал, кто, на каких условиях и как может попасть в эту «цифровую» армию.

Особые условия: безопасность и гарантии

Первое, на что обращает внимание Ильинов, — это дистанционный характер службы, который обеспечивает безопасность военнослужащего.

«Военнослужащие войск беспилотных систем находятся на значительном удалении от линии боевого соприкосновения — за 30, даже 50 километров. Это не штурмовики, не стрелки, что значительным образом обеспечивает их безопасность. У военнослужащих нет угрозы прямого попадания под огонь противника», — пояснил майор Ильинов.

Еще одна важная особенность — гарантированный срок контракта. В отличие от других подразделений, где контракт могут продлить на время мобилизации, здесь служба строго ограничена 12 месяцами. После этого можно либо уволиться, либо заключить новый договор.

В документе также прописано, что этот год службы человек гарантированно проведет именно в войсках беспилотных систем, без переброски в другие рода войск.

«Для войск беспилотных систем гарантированно заключается контракт сроком на один год. И после истечения срока контракта военнослужащий по своему желанию либо заключает новый контракт и продолжает службу, либо увольняется», — подчеркнул начальник пункта отбора.

Кто нужен: геймеры, технари и студенты

Цель таких условий — привлечь молодых людей с высокими когнитивными способностями, которые могут работать в условиях стресса.

«В беспилотные войска нужны молодые люди, которые обладают высокими когнитивными, морально-деловыми качествами и могут управлять беспилотником в условиях высокого стресса. А еще у человека должен быть хороший вестибулярный аппарат, потому что не каждый способен подолгу находиться в VR‑очках, представляя себя на поле боя», — отметил Павел Ильинов.

Поэтому в приоритете — молодежь с опытом компьютерных игр, программирования, техническим образованием.

«Для новых войск хорошо подходят молодые люди, которые имеют опыт компьютерных игр, программирования и технические навыки: умеют паять схемы, обслуживать дроны и коптеры», — добавил Ильинов.

Особые возможности служба в беспилотных войсках открывает студентам. Заключив контракт, они могут убить нескольких зайцев: получить востребованную профессию, закрыть вопрос срочной службы, заработать денег и вернуться в вуз в статусе героя с удостоверением ветерана СВО.

«Молодые люди, которые сейчас учатся в учреждениях среднего или высшего профессионального обучения, имеют право взять академический отпуск, чтобы послужить этот год в вооруженных силах и после окончания контракта продолжить обучение. Им зачтется служба по призыву и будут гарантированы все льготы и гарантии, которые положены участникам СВО», — отмечает Ильинов.

Требования: не всех берут

Чтобы попасть в новые войска, кандидаты проходят строгий отбор. Людей с судимостью, а также тех, против кого возбуждено уголовное дело, отсеивают сразу. Женщин в беспилотные войска не берут тоже.

В операторы дронов набирают людей до 35 лет. Для специалистов обеспечения (водителей, техников) действует другая возрастная планка — до 45 лет.

Категория здоровья должна быть не ниже «Б».

Также проводится профессионально-психологический отбор, на котором отсеиваются те, кто не сможет освоить профессию.

Базовые знания английского языка приветствуются, так как большая часть оборудования, комплектующих, инструкции к ним — на английском.

Подготовка и элитные подразделения

Подготовка новобранцев длится 1,5 месяца на Чебаркульском полигоне. Там изучают матчасть, воинский устав и специализацию. После сдачи экзамена — отправка в зону СВО.

Среди действующих подразделений выделяют «Рубикон», который Ильинов называет элитным.

«Высокий уровень обеспеченности, материальной базы, подход к каждому человеку. Если ты попал туда, можешь смело гордиться участием в составе этих подразделений», — замечает майор.

Что предстоит делать?

Спектр задач внутри войск огромен, и функционал одного специалиста может быть очень широким.

Например, операторы разведывательных БПЛА обеспечивают сбор информации. Есть операторы ударных FPV‑дронов и «камикадзе». Есть технические специалисты, которые занимаются обслуживанием, ремонтом, модернизацией аппаратуры.

Финансовый вопрос: до 300 тысяч в месяц

Один из самых сильных стимулов — денежное довольствие.

Единовременные выплаты за год службы могут достигать 6 млн рублей.

Ежемесячные выплаты в подразделениях вроде «Рубикона» составляют 300% от оклада, что дает на руки до 300 000 рублей ежемесячно.

После окончания службы человеку доступны все меры поддержки участников СВО, действующие в регионе, а также льготное поступление на IT‑специальности (например кибербезопасность) в вузы.

Главный вывод от представителя военного ведомства: служба в беспилотных войсках — не только вклад в будущую победу, но и шанс за год получить уникальную, востребованную профессию, серьезный капитал и бесценный жизненный опыт с гарантией возвращения к мирной жизни.