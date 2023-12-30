Как в Челябинске будет ходить общественный транспорт в новогодние праздники

Публикуем расписание

31 декабря и в новогодние праздники общественный транспорт в Челябинской области будет ходить по особенному расписанию. Некоторые автобусы выйдут на линию лишь ближе к завершению каникул. Подробнее рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

В воскресенье, 31 декабря, автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию выходного дня, то есть реже. Электротранспорт закончит свою работу раньше, исключение — троллейбус № 19.

1 и 2 января автобусы №№ 1, 15, 41, 44, 45 и 123 будут следовать в обычном режиме.

Автобусы №№ 2, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 23, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 42, 43, 51, 64, 71, 81, 128, 172, 130, 213, 214, 483, а также трамваи и троллейбусы будут ходить реже. Расписание можно посмотреть на сайте «Расписания городского транспорта».

С 3 января и до окончания новогодних каникул автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию выходного дня.

Некоторые автобусы будут выходить по особенному графику. Например, с 2 января выйдут на линию автобусы №№ 52, 61, 212. С 3 января — автобусы №№ 48, 131, 141, 150. С 5 января начнет курсировать автобус № 203, с 9 января — автобусы №№ 13к, 80, 208. С 13 января на маршрут выйдет автобус № 95.