Минимальный размер оплаты труда, или коротко МРОТ, — это нижний порог вознаграждения, которое россияне должны получать за полностью отработанный месяц. Однако, если сотрудник работает на часть ставки, зарплата может быть меньше МРОТ.
Также следует помнить, что заработная плата — это сумма до вычета НДФЛ. Если после всех отчислений сотрудник получит сумму меньше МРОТ, то это не нарушение.
«Увеличение МРОТ не обозначает автоматического роста заработных плат в коммерческих структурах. Изменение коснется только тех сотрудников, чья зарплата не превышает минимальный размер оплаты труда», — говорит Татьяна Нечаева.
Также МРОТ используют для расчета социальных выплат и пособий по безработице, нетрудоспособности, беременности и ряду других. Например, если стаж работника менее 6 месяцев, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем МРОТ за полный календарный месяц.
Напомним, с 1 января 2022 года российский МРОТ увеличен до 13 тысяч 890 рублей. Региональный МРОТ на Южном Урале больше.
«Если работодатель присоединился к региональному соглашению, то региональный МРОТ будет обязательным к применению. К региональному соглашению присоединят автоматически, если компания в течение 30 календарных дней после его публикации не направит письменный мотивированный отказ присоединиться к нормативу», — замечает Нечаева.
Минимальный размер оплаты труда в Челябинской области составляет 15 тысяч 973,5 рубля.
Каким МРОТ будет после очередного повышения, пока неизвестно.