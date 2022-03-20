Как увеличение МРОТ скажется на зарплатах в Челябинской области

Юрист рассказала, кто станет получать больше

Президент России Владимир Путин анонсировал повышение минимального размера труда. Как это скажется на зарплатах, рассказывает эксперт по трудовому праву, юрист рекрутингового портала hh.ru Татьяна Нечаева.

Минимальный размер оплаты труда, или коротко МРОТ, — это нижний порог вознаграждения, которое россияне должны получать за полностью отработанный месяц. Однако, если сотрудник работает на часть ставки, зарплата может быть меньше МРОТ.

Также следует помнить, что заработная плата — это сумма до вычета НДФЛ. Если после всех отчислений сотрудник получит сумму меньше МРОТ, то это не нарушение.

«Увеличение МРОТ не обозначает автоматического роста заработных плат в коммерческих структурах. Изменение коснется только тех сотрудников, чья зарплата не превышает минимальный размер оплаты труда»,

— говорит Татьяна Нечаева.

Также МРОТ используют для расчета социальных выплат и пособий по безработице, нетрудоспособности, беременности и ряду других. Например, если стаж работника менее 6 месяцев, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем МРОТ за полный календарный месяц.

«Если работодатель присоединился к региональному соглашению, то региональный МРОТ будет обязательным к применению. К региональному соглашению присоединят автоматически, если компания в течение 30 календарных дней после его публикации не направит письменный мотивированный отказ присоединиться к нормативу»,

— замечает Нечаева.

Напомним, с 1 января 2022 года российский МРОТ увеличен до 13 тысяч 890 рублей. Региональный МРОТ на Южном Урале больше.Минимальный размер оплаты труда в Челябинской области составляет 15 тысяч 973,5 рубля.

Каким МРОТ будет после очередного повышения, пока неизвестно.