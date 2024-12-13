Монохром и ватные игрушки: как украсить к 2025 году дом или квартиру

Тренды новогоднего сезона и много вдохновляющих фото от магнитогорской домохозяйки

Перед Новым годом россияне стараются украсить свои дома и создать вокруг праздничную атмосферу. Как можно украсить квартиру, Первому областному информационному агентству рассказала Светлана Белогородцева из Магнитогорска. Эта многодетная мама занимается реставрацией мебели, шьет и декорирует интерьер своей квартиры. Она показала нам свой домашний очаг и раскрыла секреты удачного украшения елки.

— Новый год для нашей семьи является особенным праздником, временем волшебства. Я не всегда так основательно к нему подходила и только с рождением третьего ребенка начала готовиться уже с 1 октября и с тех пор не изменяю своей традиции. Как только в магазины начинают завозить сезонные товары, я покупаю что-то новое, красивое и необычное.

В квартире мы ставим три елки: главную — в гостиной, вторую — у сыновей в комнате, третью — в комнате дочери. И вообще, в квартире украшен каждый уголок. Я считаю, что в это время дом должен встречать нас соответствующей атмосферой. Поэтому праздник начинается уже с подъезда: на дверь я обязательно вешаю венок.

В коридоре стараюсь задекорировать большое зеркало еловыми ветками, колокольчиками и сосульками. Кухню тоже не обхожу стороной — я провожу там много времени плюс на трапезы собирается вся семья. А еще достаю сезонную посуду, чтобы радовала глаз.

Главную елку я украшаю каждый год по-разному, в прошлом году — в традиционных красно-золотых тонах, а также самодельными игрушками. Тот еще квест для нас — обмотать ель гирляндой длиной в 200 метров. Сама ель у меня 2,4 метра, и на нее нужно очень много украшений. Я всегда начинаю с заполнения ее изнутри базовыми шарами для объема. Затем вешаю большие игрушки и акцентные. Свою ель я могу «создавать» около трех дней. Украшу — отойду посмотрю. Если не нравится, все переделываю. Не знаю почему, но никогда не навешиваю игрушки бездумно, всегда должен создаваться сюжет, картинка, все должно сочетаться вокруг. А под елкой у меня ездит новогодний экспресс.

Помимо елки украшаю еще камин. И обязательным атрибутом всегда является какая-то экспозиция на тумбочках и столе со свечами. Шью новогодних кукол, к каждой елке — своих персонажей.

Что могу отметить из трендов: уже на протяжении нескольких лет украшения к Новому году стремятся не к помпезности, а к простоте. Сейчас больше приветствуют экодекор и украшения в винтажном и викторианском стиле. В магазинах продают искусственно состаренные елочные игрушки, шары с эффектом потрескавшегося стекла. Еще сейчас снова возвращается тренд на мишуру с дождиком. Получается, что мода циклична.

По магазинам я не могу отметить чего-то нового или необычных открытий. Но много в продаже игрушек, приближенных к советским. А еще наши отечественные фабрики сейчас активно выпускают украшения с Щелкунчиком или в стиле антикварных. Еще одно трендовое направление — бумажные гирлянды из старых открыток. И последнее, что могу отметить, — сейчас в моду снова вошла ватная игрушка. На пике популярности иметь на елке такие украшения ручной работы. Их делают по образцам со старых открыток.

Также хочу отметить, что украшать елку разными цветами в последнее время немодно. Сейчас приветствуется монотонность: как правило, на елке больше трех цветов не делают, отходят от контраста. В тренде однотонность или сочетание по цветовому кругу.