Как уберечься от удара молнии во время грозы

Соблюдение простых правил безопасности поможет избежать неприятностей

Сегодня, 11 августа, в Челябинской области прогнозируют дожди и грозы. Электрические разряды, или молнии, довольно опасное природное явление, и во время грозы необходимо соблюдать правила безопасности вне зависимости от того, где вы находитесь. Что делать, если гроза застала вас дома, на улице, в поле или в автомобиле, — в материале ИА «Первое областное».

Если вы в сельской местности

Как только вы услышали, что начинается гроза, сразу же закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Спасатели МЧС рекомендуют не растапливать печь, так как высокотемпературные газы, выходящие из трубы, имеют низкое сопротивление. Не стоит разговаривать по телефону, поскольку молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Кроме того, во время грозы нельзя близко подходить к проводам, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам. Также следует по возможности выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Если вы дома

Находясь в квартире, также следует закрыть окна и не устраивать сквозняки. Нельзя пользоваться электроприборами: необходимо не просто выключить их, но и вытащить вилки из розеток.

Если вы на улице

Не следует прятаться от грозы под одинокими деревьями, также необходимо избегать стен домов, возле которых растут деревья. Во время грозы опасно стоять около металлических предметов и тем более прикасаться к ним. Если вы передвигаетесь на мотоцикле или велосипеде, следует прекратить движение, слезть с транспорта и отойти от него на 20—30 метров.

Если вы в лесу

Если гроза застала вас в лесу, необходимо найти низкорослый участок и укрыться там. Не следует укрываться от непогоды вблизи высоких деревьев.

Если вы в поле или степи

Не следует ложиться на землю, подставляя электрическому току все свое тело. Необходимо найти овраг или ложбину, сесть на корточки и обхватить ноги руками.

Если вы вблизи водоема

Во время грозы опасно находиться в воде и даже на берегу водоема. Услышав раскаты грома и увидев молнию, следует отойти от берега и спуститься с возвышенного места в низину.

Если вы в автомобиле

Лучше всего остаться в машине, закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.