Как связаны новые регионы России и Челябинская область: связь в нескольких фото

Города обмениваются изделиями мастеров, кадрами, гуманитарной помощью

В День воссоединения новых регионов с Россией эксклюзивными фотографиями поделился с нами участник команды Челябинской области Михаил Подобед. Он два года работает в Волновахе.





Фото 1. Погрузка памятника, изготовленного донецким кузнецом из обломков оружия и боеприпасов. Памятник установят в челябинском Еткуле.





Фото 2. Установка поклонного креста в Волновахе. Крест изготовили в челябинском Трехгорном.





Фото 3. Михаил с главой Еманжелинского района Евгением Светловым, который привез гуманитарную помощь.





Фото 4. Мониторинговая группа Минстроя РФ осматривает отремонтированный детский сад № 47 в Волновахе.





Фото 5. Делегация из Троицка, сопровождающая гуманитарную помощь.





Фото 6. Первый приезд группы из Челябинской области в Авдеевку сразу после освобождения. Привезли продуктовые наборы для местных жителей.





Фото 7. Евгений Солнцев, председатель правительства ДНР, вручает Михаилу Подобеду знак за заслуги перед ДНР.