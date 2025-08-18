Как сварить яблочное повидло

Ароматная заготовка разнообразит чаепитие

Испечь с ним ватрушки или рогалики или просто намазать на тост или печенье — мало ли как можно использовать яблочное повидло. Оно станет идеальным дополнением к различной снеди. Как же сварить классическое повидло из яблок?

Яблочное повидло

Ингредиенты: яблоки — 3 кг (лучше всего сочетать сладкие и слегка кисловатые сорта для баланса вкуса), сахар — 1 кг, вода — 100 мл.

Приготовление. Яблоки сначала промывают и обсушивают от капель воды, удаляют из плодов косточки и сердцевину и нарезают на средние кусочки. В кастрюлю с толстым дном вливают 100 мл воды, помещают яблоки, закрывают крышкой и тушат на слабом огне около 45 минут, периодически помешивая. Затем уваренные и размягченные яблоки снимают с плиты и измельчают при помощи погружного блендера. Кастрюля с пюре снова идет на средний огонь — яблоки будут вариться еще около получаса. После нужно добавить сахар и проконтролировать его полное растворение — для этого надо хорошо перемешивать пюре. Еще 20 минут держат кастрюлю на медленном огне. Затем готовое повидло раскладывают в стерилизованные банки и закатывают.

