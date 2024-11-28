Как строят самую протяженную и высокую эстакаду в Челябинской области

Процесс изготовления каркасов для свай моста через реку Сим показала компания «Дортрансстрой»

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Мостовики показали на видео опоры моста и внутреннюю кухню их изготовления.

В цехе установлены станки, которые позволяют упрощать работу. На одном сращивают арматуру. На другом собирают из нее каркасы.

«Эти каркасы делаются для устройства буронабивных свай, на данный момент мы их уже закончили и сейчас делаем каркасы диаметром 1,5 метра специально для стоек опор», — рассказывает начальник участка Евгений Саранин.

Мост через реку Сим будет длиной 700 метров и станет самым большим подобным сооружением в Челябинской области.

Эстакада — это часть большого проекта реконструкции трассы М‑5 в Ашинском районе. Ее завершение планируется в 2026 году.