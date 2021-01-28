Как челябинцам пережить резкую перемену погоды — советы врача

Несколько простых правил для метеозависимых граждан

Резкое потепление в Челябинской области заставило в прямом смысле схватиться за голову множество местных жителей. В январе температура с минус 34 поднялась до нуля градусов. У людей с больными сосудами и сердцем перепады температуры вызывают головокружение, головную боль и слабость. Особенному риску подвержены пациенты с вегетососудистой дистонией, ишемической и гипертонической болезнями сердца.

«Если состояние ухудшается при каждом скачке температуры, это повод посетить врача и скорректировать лечение. Кроме того, необходимо следить за режимом сна, сбалансировать питание, избегать стресса. Также нужно заниматься физкультурой: делать утреннюю гимнастику, гулять на свежем воздухе», — рассказала корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» заведующий участковым терапевтическим отделением № 1 восьмой горбольницы Челябинска Ольга Андрулова.

Доктор настоятельно не рекомендует принимать препараты (кроме тех, что назначены), если ваше самочувствие ухудшается. Снижать давление можно только тогда, когда оно подбирается к критически высоким значениям.

В остальных случаях южноуральцам стоит обратиться к специалисту. Если лечение подобрано правильно, вы не будете страдать при перепадах температуры.