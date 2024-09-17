Как сохранить картофель в Челябинской области после летних ливней

Коричневые пятна на клубнях могут проявиться спустя две недели после сбора урожая

Как подготовить урожай к хранению после сложного лета на Южном Урале, рассказал главный научный сотрудник отдела картофелеводства НИИ садоводства и картофелеводства, доктор наук Александр Васильев. Журналист «Первого областного» застал его на уборке картофеля с опытного участка.

«После уборки картофель надо просушить, отделить больные клубни. Лучше выдержать урожай в темном проветриваемом месте, прежде чем закладывать картофель на хранение. Это так называемый лечебный период. Он длится 15–18 дней, за это время проявляются клубни, зараженные фитофторозом и другими болезнями»,— напоминает азы подготовки к хранению Александр.

В Челябинской области в этом году сохранится большая опасность фитофтороза, таково мнение эксперта. Это подтверждают и наблюдения садоводов-любителей. Коричневые пятна на клубнях — это и есть фитофтороз — могут проявиться спустя время и заражать соседние клубни.

«Возможен бактериоз — там, где вода стояла на участках и картофель задохнулся. Соответственно, на это наложились инфекции. Хранение будет сложным»,— подтверждает Александр Васильев.

При этом ботву картофеля с участка, попавшего под затопление, можно закладывать в компост, считает доктор наук.

«Заражение фитофторозом через почву происходит в меньшей степени. Через почву хорошо передается, например, парша, ризоктониоз, грибок. Фитофтороз в основном распространяется воздушно-капельным путем»,— говорит Александр Васильев.

В пострадавших от подтопления территориях Челябинской области сложности хранению добавляют сырые ямы и погреба. Их пытаются просушить с помощью тепловых пушек.

«Ни в коем случае нельзя опускать картофель в сырой подвал, ничего не сохранится. Перед этим его надо просушить, продезинфицировать. Самый распространенный способ дезинфекции — побелка свежегашеной известью. Хорошо добавить в раствор медный купорос, это препятствует распространению грибных инфекций»,— рекомендует доктор наук.

В целом по Челябинской области об урожае судить пока рано, уборка еще идет.

«У нас основной объем этой продукции производится в личных хозяйствах граждан. Только четвертая часть производится на сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах. На сегодня убрано 38% в сельхозорганизациях»,— отмечают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.

К 16 сентября на Южном Урале собрано 42,4 тысячи тонн картофеля. Из них 18 тысяч тонн заготовлено в Аргаяшском районе, 17,7 тысячи тонн — в Сосновском районе. Промышленное производство картофеля имеется еще в семи районах области.

Расчетливые хозяева привыкли закупать запас картофеля с осени, когда устанавливаются самые низкие цены. В этом году такое решение нельзя назвать оптимальным — не факт, что большой запас получится сберечь до весны.

Есть и хорошие новости — трудное лето позволило выявить устойчивые к непогоде уральские сорта.

«Лучше всех показал себя сорт „Арго“, его вывели наши коллеги из Екатеринбурга. Сорт раннеспелый, видимо, за счет этого оказался в более выгодном положении. Он не поразился фитофторозом, по крайней мере, я не видел таких клубней. Находили только единичные случаи поражения бактериозом. В этом году у него крупные клубни, урожайность до 60 тонн с гектара. Нормальный результат у „Спиридона“»,— рассказал доктор наук Александр Васильев.

Автор: Анна Махнина