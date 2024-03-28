Как сохранить и приумножить деньги

Финансовые консультанты дали несколько советов

Многие люди регулярно задумываются над тем, как не только сохранить, но и приумножить деньги. Кто-то инвестирует в золото, кто-то — в недвижимость, кто-то скупает антикварные вещи. Но не всем доступны эти инструменты. А покупка акций и облигаций, например, требует от инвестора специальных знаний. Финансовые эксперты советуют тем, кто только начинает инвестировать, вкладываться в активы с низким уровнем риска. А это обычные банковские вклады и накопительные счета, передают наши коллеги из издания «Тюменская область сегодня».

«Счет необходим для сохранения и приумножения денег, он не имеет срока действия. Вклад же открывается на определенный срок. Оба финансовых продукта понятны, прозрачны и надежны. Доверие граждан к ним максимальное. Тем более в конце прошлого года ставки по вкладам существенно выросли вслед за повышением ставки Центробанка»,— рассказала руководитель одного из тюменских банков Марина Петрова.

По ее словам, выгоднее всего открывать классический вклад без опции пополнения. Ставка по нему самая высокая. Но если такой вклад закрыть раньше указанного в договоре срока, то проценты сгорят. Кроме того, клиент должен быть уверен в том, что в определенный период времени эти деньги ему не понадобятся. Если же такой уверенности нет, то можно положить средства на накопительный счет.

Накопительные счета бывают двух видов: на одном проценты начисляются ежедневно и нет требований к минимальной и максимальной сумме. Снять деньги можно в любой момент, и в большинстве случаев проценты не сгорят. Второй вариант — начисление процентов ежемесячно на сумму минимального остатка на расчетном счете. Выплачивают их в последний день календарного месяца.

Финансовый консультант Екатерина Мохова рекомендует присмотреться также к накопительному страхованию, если интересует надежное и долгосрочное инвестирование. Таким образом можно и жизнь застраховать, и денег накопить.

«К примеру, вам сейчас 25-30 лет, и вы оформляете индивидуальное страхование жизни до достижения пенсионного возраста. Часть взноса идет на страхование, часть — на формирование пенсионных накоплений. В результате капитализации за 10-30 лет вложенные суммы значительно приумножатся»,— рассказала Екатерина.

Но если разорвать договор досрочно, проценты сгорят.

Если крупной суммы нет, а получать пассивный доход все-таки хочется, можно вложиться в электроинструмент или оборудование для клининга и сдавать его в аренду. Для этих целей подойдет также гараж.