Как собрать ребенка в лагерь

О самом важном челябинцам напоминает портал Госуслуги

В этом году родители могут вернуть до половины стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь. Портал Госуслуги напоминает, как правильно собрать чадо в поездку на отдых, и дает несколько простых советов.

1. На время поездки замените дорогой смартфон на более дешевую модель. Если телефон потеряется, будет не так обидно и жалко.

2. Если ребенок уезжает на отдых без родителей и далеко, сделайте его чемодан заметным. Можно подобрать яркий чехол или обмотать ручку цветной изолентой. Дополнительно также повесьте бирку с именем.

3. Составьте список вещей, которые ребенок берет с собой. Перепишите всю одежду, ее цвета и количество. Например: «джинсы — голубые, 1 пара; кепки — с машинкой и синяя на липучке». Так ребенку будет проще собрать свои вещи в конце смены.

4. Положите в чемодан чистую белую футболку без рисунков и надписей. В лагерях сейчас есть традиция — ребята пишут маркерами друг другу прощальные пожелания. На белых футболках это делать особенно удобно.

5. Обязательно купите и положите ребенку солнечные очки, средства до и после загара, от комаров и клещей.

Напомним, к программе «туристического кешбэка» на Южном Урале уже подключились 17 детских лагерей. Посмотреть их список можно на сайте мирпутешествий.рф. Программа будет действовать до 15 сентября. Вернуть часть денег можно только при полной оплате отдыха через карту «Мир» и в те учреждения, которые успели вступить в программу.

В Челябинской области начала работу региональная горячая линия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей: +7 (351) 263-40-67.