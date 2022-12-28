Как сложились судьбы наших героев в 2022 году: истории любви, спасения, успеха и вопреки

10 историй, которые обсуждали в уходящем году

Кира Ионуш: финал семейной драмы

Кира с братом Ярославом. Фото сделано вчера, специально для Первого областного информагентства



Больше двух лет редакция ИА «Первое областное» следила за судьбой Киры Ионуш из Магнитогорска. Семилетняя девочка потеряла маму. Воспитывать Киру решил старший брат, с которым девочка никогда в жизни не разлучалась. Но отдел опеки Магнитогорска разыскал непутевого отца малышки и стал принуждать Киру переехать к чужому для нее мужчине.

Суды за Киру шли долго, с переменным успехом. Чтобы девочка полюбила отца, ее заставляли встречаться с психологом и даже чуть было не отобрали у брата насильно. Но при широкой поддержке СМИ старший брат Ярослав все же отстоял право воспитывать Киру.

Отца Киры Ионуш, который более года получал детские пособия Киры и тратил на свои нужды, между тем осудили за растрату денег и лишили родительских прав. Брат Ярослав наконец получил статус опекуна. Минувшей осенью Ярослав и Кира продали комнату в коммуналке и купили квартиру. Кстати, папа с тех пор судьбой дочери даже не интересуется. За все время, что шли суды, он подарил ей школьный портфель и не дал ни рубля на питание или одежду.

Сиамские близнецы: продолжение счастливой истории





В 1990 году в Челябинске родились сиамские близнецы — Аня и Таня. Девочки срослись животами — у малышей была общая печень. Провести операцию по разделению крох согласился хирург из Челябинской областной детской больницы Лев Новокрещенов. Предыдущий опыт подобных операций в Советском Союзе был неутешительным: погибали либо оба ребенка, либо один. Операция Новокрещенова стала первой, когда выжили обе девочки.

Сначала к этому случаю и самим девочкам было приковано внимание медиков и журналистов из разных стран. Но со временем интерес к Тане и Ане затих: девочки стали жить обычной непубличной жизнью. Правда, каждая из них немного боялась, что история повторится с их собственными детьми. И вот счастливое продолжение: в ноябре, 6-го числа, Аня Коркина родила сына. Мальчик родился с богатырским весом — почти четыре кило. Акушерам пришлось сделать маме кесарево сечение. Аня назвала сына Тимуром.

«У нас с сестрой до сих пор остается тесная связь. Когда я ходила беременной, у Тани тоже была тошнота и изжога. А когда мне делали операцию, у сестры тянуло живот», — рассказала нам Аня.

По словам медиков, волновались сестры напрасно. От других людей с точки зрения физиологии они не отличаются. Никаких генетических заболеваний у них тоже нет. Просто после зачатия в организме их мамы случился какой-то сбой — и сестренки срослись животами.

Барабанщик Рудольф Пермяков: дорога на сцену





Фото предоставлено редакции Алиной Пермяковой



Десятилетний Рудольф Пермяков летом 2021 года принес на Кировку барабанную установку и стал давать концерты. В группе с папой-гитаристом получалось очень ударно, парень стал звездой. Журналистам он объяснил, что копит на барабанную установку. Музыкант честно барабанил и зарабатывал за вечер от 500 до 2000 рублей.

Собранной за лето суммы Рудольфу хватило только на тарелки. Когда мальчика как местную знаменитость пригласили на одно из городских мероприятий, с ним познакомилась учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер. В декабре Фонд 2020 торжественно подарил талантливому музыканту новую барабанную установку. Рудольф зачислен в состав Детско-юношеского симфонического оркестра и уже гастролировал с коллективом в Санкт-Петербурге.

Спортсмен Александр Новичихин: встреча с командой «Трактор»









Челябинский легкоатлет Александр Новичихин — необычный спортсмен. Он не видит с рождения. Но это не мешает ему любить спорт, побеждать на соревнованиях среди незрячих атлетов и болеть за хоккейный клуб «Трактор». В июле этого года спортсмен дал обстоятельное и откровенное интервью Первому областному информагентству, в котором рассказал о своей мечте — побывать на тренировке «Трактора» и пообщаться с игроками команды.

«Для меня хоккей — это поддержка трибун, эмоции, звук после броска по шайбе. Вот так я и „смотрю“ игру. Мне нравится этот вид спорта, всей душой поддерживаю нашу команду. И есть мечта — побывать на тренировке „Трактора“, прочувствовать изнутри то, как ребята занимаются. Зайти в раздевалку, взять в руки хоккейную экипировку, пожать руки игрокам», — рассказал о своем желании Александр Новичихин.

Мы сложа руки не сидели. Тут же связались с пресс-службой «Трактора» и рассказали эту историю. Оставалось ждать начала нового хоккейного сезона. И этот день настал. В начале декабря медиахолдинг ОТВ и программа «Весь спорт» исполнили мечту незрячего чемпиона. Александр Новичихин побывал на тренировке «Трактора», пообщался с игроками и тренерами, пожал им руки и пожелал удачи.





Мисс мира Назифе Османова: возвращение на подиум













Сейчас Назифе Османова является генеральным партнером форума «Арт-Бизнес-Мода», который будет проходить в марте 2023 года в Крыму под эгидой республиканского министерства легкой промышленности. Назифе будет открывать показ национальных костюмов крымских татар, культуре которых и будет посвящен форум.

Назифе проснулась знаменитой и по возращении из Дубая в Челябинск приняла участие в ежегодном благотворительном вечере «Добрые сердца» в качестве ВИП-модели. Она рассказала Первому областному информагентству, как в начале 2000-х приехала в Челябинск из Самарканда в поисках любого заработка, подрабатывала официанткой, все начинала с нуля, перевезла семью, а три года назад решила вспомнить увлечение молодости и записалась на курсы моделей.Сейчас Назифе Османова является генеральным партнером форума «Арт-Бизнес-Мода», который будет проходить в марте 2023 года в Крыму под эгидой республиканского министерства легкой промышленности. Назифе будет открывать показ национальных костюмов крымских татар, культуре которых и будет посвящен форум.

Фермеры из Петропавловки: тропа в туриндустрию









Даша и Марина Пугачевы: жизнь вопреки





Фото сделано еще до болезни Марины









Прошло 15 лет. Даша остается глубоким инвалидом и не может справляться без посторонней помощи. В конце прошлого года Марине поставили очень серьезный диагноз: серозная карцинома высокой степени злокачественности (G3). Сейчас она проходит лечение в областном онкологическом центре: курсы химиотерапии, один за другим. За Мариной и Дашей теперь ухаживает 83-летняя бабушка Зоя Дмитриевна.



35 тысяч рублей — таков был размер однократной материальной помощи семье от министерства социальных отношений региона.

Чемпионы-параолимпийцы: история любви

Даши Пугачевой Историю челябинцы помнят: это та девушка, которая выжила после падения на голову бетонной плиты в декабре 2007 года. Невероятные нейрохирурги больницы скорой помощи (ныне ОКБ № 3) вернули девушку с того света. Много лет Даша и ее мама, школьный преподаватель музыки Марина Пугачева, день за днем доказывали, что если очень хочется жить, то ты научишься заново держать равновесие, ходить, говорить, читать, молиться…



Говорят, любовь окрыляет. Возможно, не всех и не всегда. Но в этом конкретном случае она творит настоящие чудеса. Он из Челябинска, она из Омска. Оба — титулованные пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата. Елизавета Сидоренко стала серебряным призером Паралимпийских игр в Токио, а Дмитрий Черняев — чемпионом соревнований. Выступив на главных стартах в своей карьере, спортсмены встретились с нашим корреспондентом и рассказали свою удивительную лавстори. Спортсменка уехала из Омска в Челябинск, чтобы быть рядом со своим любимым. Совместная жизнь и тренировки благотворно сказались на карьере обоих. В нынешнем сезоне Елизавета Сидоренко и Дмитрий Черняев собрали даже не авоську, а мешок медалей с региональных и всероссийских соревнований по плаванию. Они синхронно выиграли национальные чемпионаты, навели шороху на «Играх дружбы» в Казани и побили свои же личные рекорды в заплывах на различные дистанции. Эх, жаль, что дорога на международные старты им, как и всем российским спортсменам, закрыта. Они бы и там заставили соперников смотреть, как пятки сверкают.

Школьный учитель Петр Земсков: бестселлер про математику



Учитель математики Челябинского областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Петр Земсков стал знаменитым, когда



В декабре 2022 года учитель-блогер Петр Земсков Учитель математики Челябинского областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Петр Земсков стал знаменитым, когда начал записывать свои уроки и выкладывать небольшие видеоролики на Youtube и в TikTok. Он назвал канал «Математика и фокусы», потому что показывал, как решать задачки увлекательно и весело. Преподаватель и сам не ожидал, что станет звездой TikTok.В декабре 2022 года учитель-блогер Петр Земсков получил премию «Знание» за лучшую просветительскую книгу, которая так и называется — «Математика с Петром Земсковым». Он продолжает преподавать и записывать уроки, участвует в просветительских проектах, выступает с открытыми лекциями о том, какая эта волшебная и потрясающая наука — математика.



Медведь Малыш с трассы М-5: история спасения







Медведь Малыш, который жил у придорожного кафе «Амалия» на трассе М-5 в Саткинском районе, Медведь Малыш, который жил у придорожного кафе «Амалия» на трассе М-5 в Саткинском районе, в апреле остался один : хозяева кафе уехали, пока зверь спал. Малыш вышел из спячки в марте. Ни еды, ни воды, ни человеческого общения, к которому он, выросший в неволе, уже привык. Медведя подкармливали зооволонтеры из Сатки. Раз в несколько дней они привозили ему воду и еду, которую им оставляли в супермаркетах по просьбе доктора Карена Даллакяна.



В мае в судьбу Малыша вмешался губернатор Алексей Текслер. Он распорядился переселить медведя в отдельный вольер (80 квадратных метров с душем и бассейном) в Челябинском зоопарке. Малыш уже освоился на новом месте: впервые за 14 лет у него такие роскошные бытовые условия и так много внимания к его персоне.