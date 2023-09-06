Как школьникам и студентам экономить на транспортной карте в Челябинске

Рассказываем, как оформить пластик и кому он даст право на бесплатный проезд

У школьников и студентов с приходом осени появились лишние траты — на общественный транспорт. Чтобы добраться до места учебы и обратно домой на маршрутке, придется выложить больше 60 рублей. Муниципальный общественный транспорт позволяет детям и молодежи сократить эти траты до 14 рублей за поездку, а то и вовсе кататься на автобусах, троллейбусах и трамваях бесплатно. Что для этого нужно, ИА «Первое областное» рассказала начальник отдела по работе с пластиковыми картами городской службы организации движения Виктория Макарова.

ЛЬГОТЫ — ТОЛЬКО ПО КАРТЕ

Сразу скажем, что экономить, платя наличными, не получится. Чтобы поездка обходилась недорого, нужно оформить транспортную карту школьника или студента.

Транспортная карта школьника выдается всем детям, которые учатся в школе, с 1-го по 11-й класс. Транспортная карта студента доступна учащимся ссузов, вузов, аспирантуры, ординатуры и интернатуры. Правда, чтобы оформить карту студента, нужно иметь челябинскую прописку или временную регистрацию на территории Челябинска, а также учиться очно и на бюджете. Заочникам и студентам коммерческого набора льготные карты не оформляют.

«Оформить льготную карту можно в городском центре выдачи и пополнения социальных и транспортных карт, который находится в трамвайном депо № 1 на улице Первой Пятилетки, 30, или в любом диспетчерском пункте. Карточки выдаются детям бесплатно. Если ребенок потерял карту или меняет школьную карту на карту студента, нужно ехать на улицу Первой Пятилетки, 30», — говорит Виктория Макарова.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

У школьников попросят следующие документы: справку из школы с указанием класса и года выдачи, свидетельство о рождении или паспорт ребенка и паспорт родителя. Если семья имеет статус малоимущей, необходимо взять справку из соцзащиты.

«Студентам нужен такой же набор документов, кроме справки из соцзащиты. Чтобы подтвердить статус малоимущего, нужно обратиться в профком вуза. Там фамилию студента внесут в списки льготников, которые каждый месяц передают транспортной организации», — поясняет Виктория Макарова.

СКОЛЬКО ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА ПРОЕЗД

И для школьников, и для студентов одна поездка по транспортной карте стоит 14 рублей. При этом дети и молодежь не имеют права на бесплатную пересадку. Если карта оформлена с предъявлением справки из соцзащиты, поездки будут бесплатными — в этом случае пополнять карту вообще не нужно.

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЛЬГОТУ

Чтобы транспортная карта работала, не допускайте ее блокировки.

Если на карту школьника или студента не отчислять деньги в течение полугода, ее заблокируют. Даже если на карте остались деньги.

«Для разблокировки достаточно пополнить карту на любую сумму. Проще всего это сделать через „Сбербанк онлайн“. Для этого в личном кабинете мобильного приложения нужно найти раздел „Транспортные карты Челябинска“, ввести номер карты и перевести деньги», — говорит Виктория Макарова.

Также время от времени нужно подтверждать свой статус школьника и студента. Повторная справка из школы нужна, когда ребенок переходит в 10-й и 11-й класс, ведь в это время часть детей уходит из школы в техникумы и колледжи. А студентам нужно приносить справку с места учебы накануне каждого 1 сентября. Если это не сделать, карту блокируют.

Карты малоимущих блокируют каждые четыре месяца, и семья должна снова подтверждать свое право на льготу.

И последнее: при всей привлекательности таких карт родителям и самим детям следует помнить про один минус. Если пополнить карту через «Сбербанк онлайн», сумма будет доступна для платежа только на следующие сутки. Так что пополнять карты школьников и студентов нужно, не дожидаясь, когда они обнулятся.