Как сервисы по ремонту техники завышают цены и обирают клиентов

Рассказывает экс‑сотрудник компании по обслуживанию бытовой техники

Житель Челябинска Владимир К. устроился на работу в фирму по ремонту стиральных машин. Услуги компания действительно оказывала, но, по словам мужчины, обирала клиентов до нитки. Цены на ремонт стиральной машины или холодильника достигали 15, 20 и даже 56 тысяч рублей. Мастер рассказал Первому областному информагентству, как не попасться на уловки ушлых продажников.

«Фирма находится в центре Челябинска, работает 4 месяца. Головной офис у них в Москве. То есть ребята организовали федеральную сеть по отжиму денег из стиральных машин клиентов. Во-первых, при устройстве на работу обещали бесплатное обучение, по факту — удержали 6 тысяч рублей. Во-вторых, мастеров заставляют разводить клиентов и любыми способами увеличивать чек. Даже за элементарный разбор машинки на дому можно было накрутить 10 тысяч рублей. Снять крышку — 500 рублей, снять помпу — еще 500 и так далее», — рассказал Владимир.

Также, по словам мастера, фирма сильно завышала цены на запчасти. Набор всех новых деталей для машинки можно купить за пять тысяч рублей, а продажники выставляли клиентам счета на 3—4 тысячи рублей за один лишь винтик. В общем-то, и начинающих мастеров обучают не столько ремонтировать стиральные и посудомоечные машины — достаточно показать, как собрать и разобрать технику, и дать поверхностные знания об ее устройстве, — сколько психологическим приемам продаж.

«Недавно был случай, когда у женщины в посудомойке закончилась соль для смягчения воды. А ей насчитали 56 тысяч рублей за якобы замену циркуляционного насоса. Чаще всего проблема у клиента несерьезная — достаточно прочистить фильтр для устранения засора. Стоит это адекватных денег, в пределах тысячи рублей, но никак не десятки тысяч. Проще новую технику купить. Мастер вообще может любую сумму назвать, платят 40% от каждой сделки, но я так работать не смог», — поделился челябинец.

Мастера-продажники, безусловно, должны обладать и актерскими данными. Специалист разбирает машинку и разыгрывает целое представление перед клиентом о том, как все запущенно. Ценник разбухает до невероятных размеров из-за «сложности ремонта». И часто домохозяйки или пожилые люди из-за незнания отдают баснословные суммы. И даже в случае отказа заплатить за ремонт, выложить круглую сумму за сбор машинки обратно придется. Помните популярные лет 15 назад пылесосы «Кирби»? В квартиру приходил гуру чистки ковра и после демонстрации жуткой грязи, играя на чувстве стыда клиента, предлагал купить пылесос за 120 тысяч рублей, реальная цена которого не превышала и 30 тысяч. Прошли годы, а схемы развода почти не поменялись.

Корреспондент Первого областного информагентства попыталась связаться с директором этой фирмы и выяснить, почему прейскурант фирмы составлен так, что за съем каждой стенки стиральной машины клиенту придется отдать почти 2 тысячи рублей.

«Представьтесь и сформулируйте свой вопрос, руководитель перезвонит вам. Только он сможет рассказать о политике ценообразования», — ответил оператор.

На момент публикации ответа не поступило. В УМВД по Челябинску Первому информагентству сообщили, что по работе фирмы было зарегистрировано одно заявление.

«Мы рекомендуем гражданам внимательно выбирать организации по ремонту техники и в случае завышения цены отказываться от услуг. В том случае, если фирма продолжает навязывать услуги и вы понимаете, что ваши права нарушают, тогда стоит обращаться в правоохранительные органы», — рассказали в полиции.

Привлечь к ответственности ремонтника-афериста практически невозможно. Часто клиенты отдают деньги по незнанию реальных цен на услуги, в случае же обращения в суд доказать умысел в незаконном обогащении тоже сложно: мастер может сослаться на ошибку или свою низкую квалификацию. Поэтому в случае поломки техники следует запомнить несколько простых правил перед тем, как ремонтировать ее:

— доверяйте только проверенным мастерам. Сработает пресловутое сарафанное радио: лучше всего обратиться к знакомым, которые сталкивались с ремонтом техники, и попросить рекомендацию. Примечательно, что такие фирмы под видом частников размещают объявления об услугах на известных интернет-площадках и запускают рекламную кампанию. То есть в поисках услуги по ремонту машин вы наверняка нарветесь на фирму, а действительно хорошие мастера с честным прайсом останутся не у дел;

— попытайтесь сами разобраться в возникшей проблеме. Речь идет не о разборке машинки и устранении поломки. При отсутствии опыта можно обойтись элементарной теорией: посмотреть в интернете симптомы неполадки и узнать стоимость комплектующих в интернет-магазинах. Если проблема в сливе, а пришедший мастер настаивает на замене двигателя машинки, то это, вероятно, развод на деньги;

— если заказываете услуги фирмы, то посмотрите в интернете отзывы о ней. Клиенты часто оставляют негативные комментарии о работе недобросовестных компаний;

— сразу спрашивать у мастера сумму ремонта. До того, как услуга будет оказана. Если цена кажется вам завышенной — обзвонить другие фирмы и сравнить стоимость за ту же услугу;

— если техника требует замены деталей, сразу предупредить фирму, что на все расходные материалы вам понадобятся чеки. Если мастер начнет юлить, рассказывать о доставке комплектующих со склада без квитанций, лучше от услуги отказаться;

— сфотографировать детали, которые мастер снял с техники и забрал для покупки аналогичных новых. Часто бывает так, что ремонтники ставят детали обратно и берут деньги. Честный мастер старые детали отдает клиенту после установки новых;

— просить подтверждающие ремонт документы. С перечнем работ, синей печатью и сроком гарантии.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о сервисном центре по ремонту телефонов «Экспресс». Фирма регулярно меняла названия, адреса и за свою работу требовала втридорога.