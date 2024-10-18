Как сэкономить на проезде с транспортной картой в Челябинске

Полезные советы для взрослых, школьников и студентов

После роста цен на проезд в общественном транспорте в Челябинске многие поняли, что дешевле всего сегодня ездить по транспортной карте. Мы подсчитали, какую она дает экономию, и узнали, где можно оформить такую карту.

Для удобства подачи материала мы разделили всех пассажиров на группы.

ВЗРОСЛЫЕ ПАССАЖИРЫ БЕЗ ЛЬГОТ

Проезд по универсальной транспортной карте стоит 34 рубля. Это на 3 рубля меньше, чем одна поездка по банковской карте, и на 9 рублей дешевле, чем платить наличными.

Универсальную карту можно купить в любом диспетчерском пункте Челябинска, у кондуктора, в кассах междугородних вокзалов, а также в офисах Челиндбанка. При этом в транспортных организациях она стоит 50 рублей, а у банкиров — 100 (здесь берут комиссию 50 рублей).

По универсальной транспортной карте пассажир имеет право делать одну бесплатную пересадку в течение часа. Если на карту положить сразу 1450 рублей (но — копейка в копейку, ни больше ни меньше), включится режим проездного: сможете ездить по ней безлимитно в течение месяца. Проездной действует в течение месяца с того момента, как деньги поступили на счет. Если универсальная карта старая и была куплена больше двух лет назад, то режим проездного на ней можно включить лишь в диспетчерском пункте.

Также можно купить ежемесячную транспортную карту, она работает только как проездной.

Кстати, стоит отметить, что транспортные карты Челябинска действуют на автобусах, троллейбусах и трамваях. Покупать отдельные карты для каждого вида транспорта не нужно.

ВЗРОСЛЫЕ ЛЬГОТНИКИ

Жители Челябинска, у которых есть городские, областные или федеральные льготы, могут оформить социальную транспортную карту и также ездить с хорошей скидкой.

Для городских льготников одна поездка по городу сейчас стоит 17 рублей. При этом карта не дает права на пересадки и не работает в режиме проездного.

Областные льготники могут положить на карту 220 рублей и совершить на эти деньги 15 поездок либо пополнить карту на 450 рублей и ездить по ней в течение месяца безлимитно.

Федеральные льготники также кладут на карту 230 рублей или 150 рублей (семьи погибших участников Великой Отечественной войны) и ездят месяц без ограничений.

Для оформления социальной карты необходимо с паспортом и справкой из соцзащиты о льготах обратиться в любой пункт выдачи и пополнения транспортных карт. Для пополнения социальной карты также придется предъявить документы — паспорт и СНИЛС. Пополнить карту без комиссии можно в диспетчерских пунктах, в кассах автовокзалов, а с комиссией — в Челябинвестбанке.

ШКОЛЬНИКИ

Проезд по транспортной карте школьника стоит всего 17 рублей. Это на 20 рублей дешевле, чем по банковской карте, и на 26 рублей меньше, чем наличными. Для малоимущих проезд по транспортной карте школьника вообще бесплатный.

Транспортная карта школьника не дает права на пересадку в течение часа. В салоне каждого автобуса, троллейбуса и трамвая придется платить опять.

Транспортная карта школьника выдается всем детям, которые учатся в школе, с 1-го по 11-й класс.

Оформить льготную карту можно в городском центре выдачи и пополнения социальных и транспортных карт, который находится в трамвайном депо № 1 на улице Первой Пятилетки, 30, или в любом диспетчерском пункте.

Карточки выдаются детям бесплатно.

Для оформления карты нужны документы:

— справка из школы с указанием класса и года выдачи;

— свидетельство о рождении или паспорт ребенка;

— паспорт родителя;

— если семья имеет статус малоимущей, необходимо взять справку из соцзащиты.

Если ребенок потерял карту, восстановить ее можно только в Центре эмиссии и пополнения карт на улице Первой Пятилетки, 30.

СТУДЕНТЫ

Для студентов проезд по транспортной карте стоит так же, как и для школьников, — всего 17 рублей. Для малоимущих студентов проезд бесплатный.

Оформляется карта так же, как и карта школьника. Но справка из соцзащиты уже не нужна. Чтобы подтвердить статус малоимущего, нужно обратиться в профком вуза. Там фамилию студента внесут в списки льготников, которые каждый месяц передают транспортной организации.

И еще один важный нюанс: транспортная карта студента доступна учащимся ссузов, вузов, аспирантуры, ординатуры и интернатуры. При этом пассажир должен иметь челябинскую прописку или временную регистрацию на территории Челябинска, а также учиться очно и на бюджете. Заочникам и студентам коммерческого набора льготные карты не оформляют.

Транспортная карта студента не дает права на бесплатную пересадку в течение часа и не работает как проездной.

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЛЬГОТУ

Если транспортную карту школьника или студента не пополнять в течение полугода, ее заблокируют. Даже если на карте остались деньги. Для разблокировки достаточно положить на карту любую сумму.

Также время от времени нужно подтверждать статус школьника и студента. Повторная справка из школы нужна, когда ребенок переходит в 10-й и 11-й класс, ведь в это время часть детей уходит из школы в техникумы и колледжи. А студентам нужно приносить справку с места учебы накануне каждого 1 сентября. Если этого не сделать, карту блокируют.

Карты малоимущих блокируют каждые четыре месяца, и семья должна снова подтверждать свое право на льготу.

Имейте также в виду, что деньги, положенные на карту дистанционно (система «Город», онлайн-банк), зачисляются на счет пассажира только на следующие сутки. Если пополнить карту в диспетчерском пункте или же в кассах автовокзалов, они зачислятся моментально.

Напомним, что повышение цен на проезд в общественном транспорте произошло 15 октября.

В конце месяца также поднимется стоимость проезда в маршрутках.