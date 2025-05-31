Как сэкономить на детских билетах, путешествуя по России

Для школьников и дошкольников действуют скидки на электричку, поезд и самолет

Лето — отличное время для путешествий с детьми. Знакомство с новыми городами и регионами позволяет расширить кругозор ребенка и сформировать у него познавательный интерес к миру. Чтобы поездки в разные регионы России не били по карману семьи, напоминаем о льготах, которые существуют на разных видах транспорта.

САМОЛЕТ

Детям до 2 лет предоставляется скидка в размере 100% от стоимости билета на внутренних рейсах, если ребенок не занимает отдельное место и летит в сопровождении взрослого, и 90% — на международных рейсах.

Детям с 2 до 12 лет предоставляется скидка в размере 50%. У ребенка должно быть гражданство России, а в самолете он должен находиться с сопровождающим.

ПОЕЗД

Дети до 5 лет могут путешествовать бесплатно, если не занимают отдельное место.

Для детей от 5 до 9 лет в поездах дальнего следования действует скидка до 65% от стоимости взрослого билета — в зависимости от категории состава.

Детям от 10 до 17 лет предоставляется скидка в 50% в течение всего года в поездах дальнего следования, кроме скоростных.

ЭЛЕКТРИЧКА

Дети до 7 лет могут ехать бесплатно, если не занимают отдельное место.

Школьникам и студентам-очникам положена скидка в размере 50% на электричку в течение всего года. Для этого нужно предъявить справку из школы или действующий студенческий билет.

Скидка действует на территории Челябинской области. Если ребенок едет до Екатеринбурга, то на два делят стоимость не всего билета, а только той части пути, которая пролегает по Челябинской области.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Дети до 7 лет могут ездить бесплатно, если не занимают отдельное место. Льгота действует по всей России, но один взрослый может везти бесплатно одного ребенка — за остальных придется платить.

Для школьников действуют льготные проездные, правила пользования которыми устанавливают местные власти.